Party und Spannungen: Norris weist Vorwürfe zurück

Nächster Showdown in Austin

Die Startphase von Singapur könnte jedenfalls ein Vorgeschmack auf die zukünftigen Duelle der beiden McLaren-Rivalen gewesen sein. In zwei Wochen geht es beim Großen Preis der USA in Austin mit einem der drei verbleibenden Sprint-Wochenenden weiter. Dort will auch Verstappen wieder an seine zuletzt starken Resultate anknüpfen. Nach zwei GP-Erfolgen verteidigte der Titelverteidiger beim Flutlichtrennen in Singapur beim Sieg von Mercedes-Pilot George Russell den zweiten Platz vor dem McLaren-Duo und hielt seine kleine WM-Chance am Leben.