20 Verletzte durch Schüsse auf Straße in Sydney

Opfer in ernstem Zustand

Bei dem Angriff hatte ein Mann eine Schusswunde erlitten. Dieser habe sich selbst ins Krankenhaus begeben, sein Zustand sei ernst, erklärte die Polizei. 19 weitere Menschen wurden nach den Schüssen wegen Wunden behandelt, die sie durch Glassplitter und andere Splitter erlitten hatten. Einige von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.