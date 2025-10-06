Mann (60) festgenommen
20 Verletzte durch Schüsse auf Straße in Sydney
In einer geschäftigen Straße der australischen Metropole Sydney hat ein Mann Dutzende Schüsse abgefeuert und dabei 20 Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Sonntagabend (Ortszeit) auf einer Straße im Bezirk Inner West „willkürlich auf vorbeifahrende Fahrzeuge, darunter Polizeifahrzeuge“, geschossen. Insgesamt habe er schätzungsweise 50 bis 100 Schüsse abgegeben.
Zwei Stunden nach Beginn des Schusswaffenangriffs nahm die Polizei den 60-Jährigen in einer Wohnung über einem Geschäft fest. Wegen während seiner Festnahme erlittener Verletzungen wurde der Verdächtige ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte.
Opfer in ernstem Zustand
Bei dem Angriff hatte ein Mann eine Schusswunde erlitten. Dieser habe sich selbst ins Krankenhaus begeben, sein Zustand sei ernst, erklärte die Polizei. 19 weitere Menschen wurden nach den Schüssen wegen Wunden behandelt, die sie durch Glassplitter und andere Splitter erlitten hatten. Einige von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.
„Es war echt wie in einem Film“
Ein Augenzeuge, der seinen Namen mit Tadgh angab, schilderte dem australischen Sender ABC, die Schüsse seien „sehr laut“ gewesen und es seien „Funken und Rauch“ zu sehen gewesen. „Es war echt wie in einem Film“, sagte er.
Die Ermittlungen der Polizei dauerten an. Schusswaffenangriffe sind in Australien relativ selten. Automatische und halbautomatische Waffen sind dort verboten, seit ein Bewaffneter 1996 in Port Arthur auf der Insel Tasmanien 35 Menschen erschossen hatte.
