123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren

Die Pleitewelle in Österreich geht weiter. Nun hat die 123 Shared Mobility GmbH aus Ternitz (NÖ), Betreiber der Transportervermietung „123-Transporter“, beim Landesgericht Wiener Neustadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Hintergrund sind Tausende Beschwerden, die bei der Arbeiterkammer (AK) wegen unerklärlicher Abbuchungen eingelangt sein sollen. Nach mehreren Anzeigen laufen bereits Ermittlungen der Justiz.