Über rotem Grazer Himmel zieht ein Gewitter auf!

Der GAK ist weiterhin sieglos in der Bundesliga. Beim Schlusslicht wird der Ton nun rauer. Der „Krone“ erklärte Sportchef Tino Wawra, wie es um Trainer Ferdl Feldhofer steht, warum es Konsequenzen für die Spieler geben könnte und mit welchen Mitteln in dieser Woche gearbeitet wird.