Langfristige Besserung der Allergie-Beschwerden

Hyposensibilisierung beim Haus- oder Facharzt

Die Therapie kann beim Haus- oder Facharzt begonnen und/ oder durchgeführt werden. „In den ersten 30 Minuten nach der AIT-Gabe mittels Injektion ist das Risiko einer allergischen Reaktion am höchsten. Daher bleibt der Patient zur Beobachtung eine halbe Stunde in der Praxis. Bei der sublingualen Immuntherapie (Behandlung mit Tabletten, die unter die Zunge gelegt werden) findet nur die erste Einnahme unter ärztlicher Aufsicht statt, danach wird die Tablette täglich zu Hause gegeben“, berichtet die Ärztin.