Negativrekord – und Lewis Hamilton kassiert Strafe

Diesen Rekord wollte sich Lewis Hamilton eigentlich ersparen! Seit seinem spektakulären Wechsel zu Ferrari kam der 40-jährige Brite in bisher 18 WM-Läufen nicht einmal auf das Podium – das gab’s noch nie. Zu allem Überfluss kassierte der Rekordweltmeister in Singapur auch noch eine Strafe und verlor seinen siebenten Platz.