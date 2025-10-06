Negativrekord – und Lewis Hamilton kassiert Strafe

Diesen Rekord wollte sich Lewis Hamilton eigentlich ersparen! Seit seinem spektakulären Wechsel zu Ferrari kam der 40-jährige Brite in bisher 18 WM-Läufen nicht einmal auf das Podium – das gab’s noch nie. Zu allem Überfluss kassierte der Rekordweltmeister in Singapur auch noch eine Strafe und verlor seinen siebenten Platz.
Es läuft einfach nicht rund! Beim Grand Prix von Singapur am Sonntag stellte Lewis Hamilton einen Negativrekord ein. Den hält Didier Pironi, der 1981 und 1982 seine ersten 18 Rennen für die Scuderia allesamt außerhalb der Top-3 abschloss, ehe es in Imola endlich klappte. Hamilton zog nun gleich.
FIA greift durch
Für das Überfahren der Tracklimits erhielt Hamilton nach dem Rennen auch noch eine Fünf-Sekunden-Strafe. Damit verlor er den siebenten Rang an Fernando Alonso (Aston Martin).
Singapur, das ist für Sir Lewis der Ort, an dem ihm 2018 die wohl beste Runde seiner Karriere gelang. Seine Fahrt auf die Pole Position halten nicht wenige sogar für die brillanteste Qualifikationsrunde der Formel-1-Geschichte. In diesem Jahr sorgte Hamilton jedoch für Negativschlagzeilen …
