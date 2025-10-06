Polizeischutz! Traditionsklub wirft Trainer raus

Nach 17 Spielen ist Schluss! Die Glasgow Rangers trennen sich von Trainer Russell Martin, der nach dem enttäuschenden 1:1 in Falkirk am Sonntag sogar Polizeischutz benötigte.
Riesengroßer Frust bei den Fans der Glasgow Rangers! Wütende Anhänger versuchten am Sonntag, den Teambus am Verlassen des Stadions zu hindern. Trainer Russell Martin, der bereits in den vergangenen Wochen heftig in der Kritik gestanden war, wurde in einem separaten Auto von der Polizei in Sicherheit gebracht.
Nur auf Rang acht
Nach der 1:2-Niederlage gegen Sturm Graz in der Europa League am Donnerstag und dem Remis gegen den FC Falkirk in der Liga am Sonntag zog der Klub die Reißleine: Martin muss seinen Posten beim schottischen Traditionsklub räumen.
„Während alle Übergangszeiten etwas Zeit erfordern, haben die Ergebnisse die Erwartungen des Vereins nicht erfüllt“, gab der Klub in einem Statement bekannt. Wer Martins Nachfolge beim Tabellenachten antreten wird, ist noch unklar.
