Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen

Oberösterreich
06.10.2025 06:00
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.(Bild: Andreas Falkner)

Die Polizei jagt einen Einbrecher mit markanter Maskerade und mit einer Vorliebe für Pokémon-Sammelkarten. Er schlug zweimal in Ansfelden (Oberösterreich) zu, trug jeweils eine Horror-Clown-Maske. Jetzt wird der Einbrecher zum TV-Star wider Willen.

In diesem kuriosen Fall ermittelt die Polizeiinspektion Ansfelden schon ein halbes Jahr. Der gesuchte Einbrecher mit der auffälligen Maskierung schlug in nur kurzer Zeit gleich zweimal zu. Sein Ziel war beide Male ein Spezialgeschäft in Haid bei Ansfelden, in dem Sammler-Karten verkauft werden. Und der Einbrecher, der sein Gesicht hinter einer Horror-Clown-Maske verbarg, hatte es vor allem auf Pokémon-Karten abgesehen.

Teilweise sehr wertvoll
Diese bringen, wenn es „die richtigen“ sind, mehrere Tausend Euro – pro Stück. „Es kommt auf Alter, Seltenheit, Art und Zustand an“, erklärte Ladenbesitzer Andreas Falkner in der „Krone“. Der Einbrecher war aber nicht wählerisch, griff jeweils einfach zu und nahm mit, was er erwischte.

Der Horror-Clown wurde beim Coup gefilmt.
Der Horror-Clown wurde beim Coup gefilmt.(Bild: Andreas Falkner)
Er suchte gezielt nach Sammler-Karten.
Er suchte gezielt nach Sammler-Karten.(Bild: ServusTV/Andreas Falkner)
Andreas Falkner gehört das betroffene Spezialgeschäft.
Andreas Falkner gehört das betroffene Spezialgeschäft.(Bild: ServusTV/Andreas Falkner)
Der Einbrecher hatte einfach eine Scheibe eingeschlagen.
Der Einbrecher hatte einfach eine Scheibe eingeschlagen.(Bild: ServusTV/Andreas Falkner)

Ermittler hofften auf Verkaufsangebote
Die erste Tat ereignete sich am 29. März. Er stahl Sammelkarten, weitere Ware wurde beschädigt. Fünf Wochen später, am 4. Mai 2025, brach er in den Nachtstunden erneut in das Geschäft ein. Wieder stahl er Sammelkarten, doch die Beute fiel diesmal geringer aus, da der Shop-Betreiber mit seiner Ware gerade auf einer Messe war. Der Gesamtschaden beträgt 10.000 Euro, so der Besitzer.

Die Hoffnung, dass Karten auf Flohmärkten oder auf Internetplattformen angeboten werden und man so zum Einbrecher kommt, hat sich bisher zerschlagen.

„Fahndung Österreich“
Jetzt wird der diebische Horror-Clown zum TV-Star wider Willen, denn auch im Fernsehen wird diese Woche mit Überwachungsbildern nach dem Täter mit schwarzem Pulli und der Halloween-Clown-Maske gesucht.

Der Fall ist zu sehen in „Fahndung Österreich“ (Mittwoch, ab 20.15 Uhr, bei ServusTV).

Markus Schütz
