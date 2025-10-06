Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen

Ermittler hofften auf Verkaufsangebote

Die erste Tat ereignete sich am 29. März. Er stahl Sammelkarten, weitere Ware wurde beschädigt. Fünf Wochen später, am 4. Mai 2025, brach er in den Nachtstunden erneut in das Geschäft ein. Wieder stahl er Sammelkarten, doch die Beute fiel diesmal geringer aus, da der Shop-Betreiber mit seiner Ware gerade auf einer Messe war. Der Gesamtschaden beträgt 10.000 Euro, so der Besitzer.