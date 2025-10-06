Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stopplicht

Fußball-Himmel! Glasners raketenhafter Aufstieg

Premier League
06.10.2025 06:33
(Bild: Krone KREATIV/AFP/DARREN STAPLES)
0 Kommentare

Bitter! In der 93. Minute fand der Erfolgslauf ein Ende. Jack Grealish erzielte Evertons 2:1 gegen Crystal Palace – für Trainer Oliver Glasner die erste Pleite mit den Londonern nach 19 (!) unbesiegten Pflichtspielen in Folge.

Dennoch geht Glasners Fußball-Aktie durch die Decke, ein raketenhafter Aufstieg. Der 51-Jährige, der vor zehn Jahren den LASK noch in der zweiten Liga betreut hat, wird auf dem internationalen Trainermarkt als „Mann der Stunde“ gefeiert. Nach Erfolgen in Wolfsburg und dem Europacupsieg mit Frankfurt erreicht der Hype um seine Person in England einen neuen Höhepunkt.

Als erster österreichischer Trainer hatte er mit dem FA-Cup einen Titel im Fußball-Mutterland gewonnen, der anschließende Erfolgslauf löste eine Welle der Begeisterung aus, sorgte in ganz Europa für Anerkennung.

Lesen Sie auch:
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner
Tor in Minute 93
Erste Pleite! Everton beendet Glasners Mega-Serie
05.10.2025
Gerüchte um Wechsel
Rekord! Glasners Frau „ist wieder eifersüchtig“
04.10.2025

Manchester United hat den Coach auf der Wunschliste, auch bei anderen prominenten Adressen aus den Top-5-Ligen fällt sein Name. Glasners Gehalt wird in London auf rund fünf Millionen Euro geschätzt, bei seinem nächsten Job könnte sich die Gage verdreifachen. Damit würde der Erfolgstrainer zu den bestbezahlten Sportlern Österreichs aller Zeiten aufsteigen. Für Glasner ein schöner Nebeneffekt, aber sicher nicht im Vordergrund. Das Privileg, seinen Job auf den schönsten Fußball-Bühnen der Welt ausführen zu dürfen, wird den einstigen Ried-Defensivmann wohl noch glücklicher machen.

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
127.402 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
125.577 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
98.540 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1392 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1081 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
917 mal kommentiert
Symbolbild
Mehr Premier League
Deutsche Bundesliga
Mönchengladbach holt Punkt gegen Freiburg
Deutsche Bundesliga
Stuttgart feiert Pflichtsieg gegen Heidenheim
„Steh auf, du Sau!“
Verletzter Bayer-Profi von Union-Fans beschimpft
Deutsche Bundesliga
Auch Frankfurt kann Bayern-Express nicht stoppen
Deutsche Bundesliga
Baumgartner ärgert Dortmund, Leverkusen siegt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf