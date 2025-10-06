Fußball-Himmel! Glasners raketenhafter Aufstieg

Manchester United hat den Coach auf der Wunschliste, auch bei anderen prominenten Adressen aus den Top-5-Ligen fällt sein Name. Glasners Gehalt wird in London auf rund fünf Millionen Euro geschätzt, bei seinem nächsten Job könnte sich die Gage verdreifachen. Damit würde der Erfolgstrainer zu den bestbezahlten Sportlern Österreichs aller Zeiten aufsteigen. Für Glasner ein schöner Nebeneffekt, aber sicher nicht im Vordergrund. Das Privileg, seinen Job auf den schönsten Fußball-Bühnen der Welt ausführen zu dürfen, wird den einstigen Ried-Defensivmann wohl noch glücklicher machen.