Fußball-Himmel! Glasners raketenhafter Aufstieg

Bitter! In der 93. Minute fand der Erfolgslauf ein Ende. Jack Grealish erzielte Evertons 2:1 gegen Crystal Palace – für Trainer Oliver Glasner die erste Pleite mit den Londonern nach 19 (!) unbesiegten Pflichtspielen in Folge.
Dennoch geht Glasners Fußball-Aktie durch die Decke, ein raketenhafter Aufstieg. Der 51-Jährige, der vor zehn Jahren den LASK noch in der zweiten Liga betreut hat, wird auf dem internationalen Trainermarkt als „Mann der Stunde“ gefeiert. Nach Erfolgen in Wolfsburg und dem Europacupsieg mit Frankfurt erreicht der Hype um seine Person in England einen neuen Höhepunkt.
Als erster österreichischer Trainer hatte er mit dem FA-Cup einen Titel im Fußball-Mutterland gewonnen, der anschließende Erfolgslauf löste eine Welle der Begeisterung aus, sorgte in ganz Europa für Anerkennung.
Manchester United hat den Coach auf der Wunschliste, auch bei anderen prominenten Adressen aus den Top-5-Ligen fällt sein Name. Glasners Gehalt wird in London auf rund fünf Millionen Euro geschätzt, bei seinem nächsten Job könnte sich die Gage verdreifachen. Damit würde der Erfolgstrainer zu den bestbezahlten Sportlern Österreichs aller Zeiten aufsteigen. Für Glasner ein schöner Nebeneffekt, aber sicher nicht im Vordergrund. Das Privileg, seinen Job auf den schönsten Fußball-Bühnen der Welt ausführen zu dürfen, wird den einstigen Ried-Defensivmann wohl noch glücklicher machen.
