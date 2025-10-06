Ehemaliger ÖFB-Legionär wird nun Eishockeyspieler

Vom Fußball-Profi zum Eishockey-Spieler. Dieser ehemalige ÖFB-Legionär will sich nun in der zweithöchsten Kärntner Unterhaus-Klasse mit dem Puck am Schläger versuchen – Seite an Seite mit ehemaligen Größen. Weshalb das Ganze ein wenig an den ehemaligen Weltklasse-Goalie Petr Cech erinnert.
Der ehemalige Weltklasse-Torhüter Petr Cech hatte einst seine Fußballhandschuhe mit dem Eishockey-Schläger getauscht – nach seiner aktiven Profi-Karriere u.a. bei Chelsea heuerte der Tscheche in der zweiten und dritten britischen Spielklasse an, stand für Guildford, Chelmsford und Oxford im Hockey-Tor. Ein Spiel absolvierte der heute 43-Jährige aushilfsmäßig sogar in der 1. britischen Liga für Belfast. Und jetzt wandelt ein ehemaliger Bundesliga-Profi auf seinen Spuren. . .
