Rapidler fassungslos: „Habe ich noch nie erlebt!“

„Hätte Seidl diesen Elfmeter so gegönnt“

Der Trainer nahm seinen Kapitän in Schutz: „Ich war stolz auf ihn, wie er das Spiel in die Hand genommen hat, hätte es ihm so gegönnt, den Elfer zu verwerten. Weil er jetzt in der Kabine sitzt und sich selbst geißelt“, erzählte Stöger. Der Coach versuchte es nach der dritten Pflichtspiel-Pleite in Folge auch mit Galgenhumor: „Wenn ich so nachdenke, habe ich nie in Salzburg gewonnen. Vielleicht liegt es an mir.“