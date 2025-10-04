Statistiken lassen GAK nicht allzu gut aussehen

Enorm enges Training, am Ende ist Verstappen vorne
Am Samstag empfängt der GAK den WAC. Für die Grazer geht es im neunten Saisonspiel weiterhin um den ersten Sieg. Trainer Ferdl Feldhofer sprach mit der „Krone“ über positive und negative Statistiken, was er von ihnen hält und welches Rezept er gegen die Kärntner hat.
Statistiken lügen nie! In einigen ist der GAK sogar vorn dabei. Mit 53 Prozent gewonnener Zweikämpfe ist man mit Salzburg Liga-Spitze, 70 abgefangene Bälle sind der drittbeste Wert. Diese Zahlen zeigen, dass die Defensive bisher eigentlich keinen schlechten Eindruck gemacht hat. Trotz der meisten Gegentore.
