Gegen China: EU plant „Billig-Volksauto“ für alle

Europas führende Automobilbauer laufen Sturm gegen das für 2035 geplante Verbrenner-Aus. Billig-Konkurrenz aus China, drastische US-Zölle und schlechte Wirtschafts-Politik machen das faktische Verbot beinahe unmöglich. Die Antwort der EU-Kommission: Dann baut halt kleinere, günstige E-Autos. Krone+ hat jetzt erstmals die erstaunlichen Pläne – und warum das alles an den DDR-Trabi und unselige Planwirtschaft erinnert.
Und sie bewegt sich doch: Aber ist dieser brandneue und der „Krone“ vorliegende Kommissions-Gesetzesvorschlag die Rettung für den dahinschleichenden E-Auto-Absatz in Europa?
