Die Top-3 stehen fest! Premieren bei Sportlerwahl

Skeleton und Golf sind bisher noch nie an erster Stelle gelandet, Tischtennis 2003 durch Werner Schlager. Chancen auf einen zweiten Preis in ihrer Karriere haben als ehemalige „Aufsteiger des Jahres“ Stefan Kraft (Skispringen/2015) und Venier (2017). Die Möglichkeit auf gleich drei Auszeichnungen hat Tschofenig, der im Einzel und mit der Mannschaft sowie in der Kategorie „Aufsteiger des Jahres“ unter den ersten drei ist. Die Aufsteiger-Kategorie ist eine Publikumswahl, abgestimmt werden konnte für Tschofenig, Enzo Diessl, den U23-Europameister über 110 m Hürden, sowie Tennis-Nachwuchshoffnung Lilli Tagger, die bei den French Open den Titel in der Juniorinnenklasse holte. Als „Trainerpersönlichkeit des Jahres“ wird entweder Oliver Glasner (Fußball), Andreas Widhölzl (Skispringen) oder Tie Santana Bento Crespo (Volleyball) ausgezeichnet.