Wien: Sechste illegale Beautyklinik aufgeflogen

Erneut hat die Gruppe Sofortmaßnahmen eine illegale Schönheitsklinik aufgedeckt – dieses Mal in einem Nagelstudio in Wien-Alsergrund. Dort wurden Botox und Filler angeboten, Substanzen, die ausschließlich von Ärzten oder medizinisch qualifizierten Fachkräften verabreicht werden dürfen.