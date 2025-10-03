Vorteilswelt
Kurpfuscherei-Anzeige

Wien: Sechste illegale Beautyklinik aufgeflogen

Wien
03.10.2025 11:12

Erneut hat die Gruppe Sofortmaßnahmen eine illegale Schönheitsklinik aufgedeckt – dieses Mal in einem Nagelstudio in Wien-Alsergrund. Dort wurden Botox und Filler angeboten, Substanzen, die ausschließlich von Ärzten oder medizinisch qualifizierten Fachkräften verabreicht werden dürfen.

Als die Behörden am Donnerstag eintrafen, ertappten sie die vermeintliche Ärztin mitten bei einer Behandlung. Die Substanzen wurden sofort beschlagnahmt, Anzeigen wegen Kurpfuscherei, Schwarzarbeit und Verstößen gegen das Ärztegesetz folgten.

In dem Studio wurden nicht nur Nägel gefeilt und lackiert, sondern auch Botox und Filler ...
In dem Studio wurden nicht nur Nägel gefeilt und lackiert, sondern auch Botox und Filler angeboten worden.(Bild: Gruppe Sofortmaßnahmen)

„Gefährliche Praktiken stoppen“
Es ist bereits die sechste illegale Klinik, die in Wien aufgedeckt wurde. Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, warnt: „Jede entdeckte Klinik ist ein weiterer Schritt, um gefährliche Praktiken zu stoppen. Unsere Arbeit schützt Menschen vor möglichen gesundheitlichen Risiken.“

Es ist bereits die sechste illegale Beautyklinik, die in Wien aufgedeckt wurde.
Es ist bereits die sechste illegale Beautyklinik, die in Wien aufgedeckt wurde.(Bild: Gruppe Sofortmaßnahmen)
Lesen Sie auch:
Bislang sind vier Opfer bekannt, die gesundheitliche Schäden davontrugen.
Beauty-Pfusch in Wien
Fake-Klinik aufgeflogen: Weitere Opfer gesucht!
19.08.2025
Krone Plus Logo
Illegale Beauty-Klinik
Neben Gurke lagen im Eiskasten die Botoxfläschchen
13.08.2025
„Entstellte Gesichter“
Erneut illegale Schönheitsklinik aufgeflogen
02.08.2025

Hillerer fordert die Bevölkerung dazu auf, Hinweise sofort zu melden, damit sein Team rasch einschreiten könne. Die Gruppe Sofortmaßnahmen wurde bei dem Einsatz von Polizei, Finanzpolizei sowie den zuständigen Stellen der Stadt Wien unterstützt.

