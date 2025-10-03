Wien: Sechste illegale Beautyklinik aufgeflogen

Erneut hat die Gruppe Sofortmaßnahmen eine illegale Schönheitsklinik aufgedeckt – dieses Mal in einem Nagelstudio in Wien-Alsergrund. Dort wurden Botox und Filler angeboten, Substanzen, die ausschließlich von Ärzten oder medizinisch qualifizierten Fachkräften verabreicht werden dürfen.
Als die Behörden am Donnerstag eintrafen, ertappten sie die vermeintliche Ärztin mitten bei einer Behandlung. Die Substanzen wurden sofort beschlagnahmt, Anzeigen wegen Kurpfuscherei, Schwarzarbeit und Verstößen gegen das Ärztegesetz folgten.
„Gefährliche Praktiken stoppen“
Es ist bereits die sechste illegale Klinik, die in Wien aufgedeckt wurde. Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, warnt: „Jede entdeckte Klinik ist ein weiterer Schritt, um gefährliche Praktiken zu stoppen. Unsere Arbeit schützt Menschen vor möglichen gesundheitlichen Risiken.“
Hillerer fordert die Bevölkerung dazu auf, Hinweise sofort zu melden, damit sein Team rasch einschreiten könne. Die Gruppe Sofortmaßnahmen wurde bei dem Einsatz von Polizei, Finanzpolizei sowie den zuständigen Stellen der Stadt Wien unterstützt.
Kommentare
