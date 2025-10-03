Mit Autodach gegen Baum: Frau verlor ihr Leben

Ein tragischer Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 3. Oktober. Dabei verunglückte eine 43-Jährige in Niederösterreich mit ihrem Pkw schwer – sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.
Knapp nach Mitternacht war die 43-jährige Frau aus dem Bezirk Zwettl auf der L71 von Zwettl Richtung Jagenbach im Waldviertel unterwegs. Gegen 0.55 Uhr kam sie aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab.
Auto im Straßengraben
Mit verheerenden Folgen: Sie geriet mit ihrem Pkw in den rechten Straßengraben und prallte gegen eine Feldzufahrt. Durch die Wucht wurde der Wagen ausgehoben, worauf das Auto mit dem Dach gegen einen Baum stieß und im Straßengraben zum Stehen kam.
Lenkerin starb noch an der Unfallstelle
Die Lenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die 43-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die L71 war im Bereich der Unfallstelle bis nach 3 Uhr früh für den gesamten Verkehr gesperrt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.