Mit Autodach gegen Baum: Frau verlor ihr Leben

Lenkerin starb noch an der Unfallstelle

Die Lenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die 43-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die L71 war im Bereich der Unfallstelle bis nach 3 Uhr früh für den gesamten Verkehr gesperrt.