Neues Album: Hype um Taylor Swift geht weiter

Welttournee im neuen Album verarbeitet

Im Podcast ihres Verlobten Travis Kelce erklärte sie erst im August: „Dieses Album handelt davon, was sich hinter den Kulissen in meinem Innenleben während der Eras Tour abspielte.“ Während ihrer Tour musste sie ihre beiden Wien-Konzerte in letzter Minute absagen, nachdem ein Terroranschlag auf die Shows vereitelt worden war. Für die Fans, die monatelang auf den Auftritt hingefiebert hatten, war das ein Schock. Bislang gibt es in ihrem Album keine Andeutungen auf die Absage.