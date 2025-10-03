Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Life Of A Showgirl“

Neues Album: Hype um Taylor Swift geht weiter

Adabei
03.10.2025 11:29

Nur 18 Monate nach ihrem riesigen Projekt „The Tortured Poets Department“ liefert Taylor Swift mit ihrem brandneuen Album „The Life Of A Showgirl“ erneut potenzielle Fan-Hymnen, Hits und eine weltweite Promo-Offensive.

0 Kommentare

Swift schürte die Vorfreude auf ihr neues 40-minütiges Album seit dem 11. August. Damals veröffentlichte sie auf ihrer Website einen Countdown. Dann enthüllte sie den Namen ihres zwölften Albums, und die Fans drehten auf Social Media förmlich durch.

Weltweiter Hype um neues Album
Weltweit wurde das Album anschließend mit einer gigantischen Promo-Welle losgetreten: Mitternachtsverkäufe, exklusive Vinyl-Editionen, Pop-up-Stores in New York und Los Angeles, sogar Kino-Partys, die auch in Österreich laufen. 

Lesen Sie auch:
Pop-Star Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt.
„Wir heiraten“
Taylor Swift hat sich mit Travis Kelce verlobt!
26.08.2025
Fans euphorisch
Superstar Taylor Swift kündigt neues Album an!
12.08.2025
„Mit Angst erfüllt“
Taylor Swift nach Wien-Absage: „Schuldgefühle“
22.08.2024

Welttournee im neuen Album verarbeitet
Im Podcast ihres Verlobten Travis Kelce erklärte sie erst im August: „Dieses Album handelt davon, was sich hinter den Kulissen in meinem Innenleben während der Eras Tour abspielte.“ Während ihrer Tour musste sie ihre beiden Wien-Konzerte in letzter Minute absagen, nachdem ein Terroranschlag auf die Shows vereitelt worden war. Für die Fans, die monatelang auf den Auftritt hingefiebert hatten, war das ein Schock. Bislang gibt es in ihrem Album keine Andeutungen auf die Absage.

Millionen Views auf TikTok
Auf TikTok überschlagen sich bereits die Fans: Hashtags wie #LifeOfAShowgirl und #SwiftTok sammeln Millionen Views, unzählige Clips zeigen Reaktionen auf das erste Hören, Dance-Challenges zu „Opalite“ oder Tränen bei „Eldest Daughter“.

Community zerlegt jedes Detail
Wie immer überlassen Swifts kryptische Lyrics viel Raum für Interpretation – ob Seitenhiebe, Liebesbotschaften oder versteckte Referenzen, die Community zerlegt bereits jedes Detail. Klar ist: „The Life Of A Showgirl“ liefert einmal mehr das perfekte Futter für alle, die Pop nicht nur hören, sondern leben.

Zitat Icon

Sie nimmt in der heutigen fragmentierten Musiklandschaft eine sehr seltene Position ein: Sie ist ein aktiver Superstar mit einer riesigen und treuen Fangemeinde.

Tatiana Cirisano, Expertin für Musikstrategie

„Sie nimmt in der heutigen fragmentierten Musiklandschaft eine einzigartige Position ein: Sie ist ein aktiver Superstar mit einer riesigen und treuen Fangemeinde“, sagte Tatiana Cirisano, Expertin für Musikstrategie bei der Analysefirma MIDiA Research. „Nur wenige schaffen es, eine so große Anzahl von Menschen gleichzeitig für dasselbe zu begeistern. Daher würde es mich sehr überraschen, wenn die neue Veröffentlichung nicht ihren gewohnten Erfolg erreichen würde“, betonte Cirisano.

Nächstes Hit-Album?
Die Veröffentlichung folgt auf „The Tortured Poets Department“, Swifts elftes Studioalbum, das auf Platz 1 der Billboard 200-Albumcharts debütierte und sich laut Luminate, einem Unternehmen, das Musikverkäufe registriert, allein in den USA acht Millionen Mal verkaufte.

Porträt von Irina Stöckl
Irina Stöckl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
235.218 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
210.374 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
179.470 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
823 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Wirtschaft
Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz
770 mal kommentiert
In der Schweiz lag die Inflation im September bei nur 0,2 Prozent. Sogar Experten hatten etwas ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
759 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Mehr Adabei
„Ich?!?“
Prinz Charles verzauberte mit süßem Louis-Moment
„Life Of A Showgirl“
Neues Album: Hype um Taylor Swift geht weiter
Lang lebe Guillaume!
Luxemburgs neuer Großherzog feierlich vereidigt
Amalia und Elisabeth
Fesche Thronfolgerinnen zogen alle Blicke auf sich
Mega hot in Paris
Kylie Jenner stahl mit diesem Look allen die Show
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf