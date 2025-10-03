Metallbau Trummer in Bad Gleichenberg ist pleite

Der Traditionsbetrieb Metallbau Trummer im steirischen Bad Gleichenberg ist in die Insolvenz geschlittert. Die Überschuldung beläuft sich auf fast zwei Millionen Euro. 20 Dienstnehmer sind betroffen. Das Unternehmen soll fortgeführt werden, ein Sanierungsplan liegt vor.
Das südoststeirische Familienunternehmen Metallbau Trummer ist pleite. Wie der Kreditschutzverband von 1870 und der Alpenländische Kreditorenverband mitteilen, wurde am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.
Metallbau Trummer ist seit über 60 Jahren im Bereich Metallbau, Schlosserei und Glasbau sowie konstruktiver Stahlbau tätig. Rund 70 Prozent des Auftragsvolumens entfallen auf den öffentlichen Sektor.
Geschäftsführer ausgefallen
Jetzt ist das Unternehmen zahlungsunfähig, Aktiva von rund 1,5 Millionen Euro stehen Passiva von rund 3,5 Millionen Euro gegenüber. Laut den Kreditschutzverbänden gibt es mehrere Ursachen für die Insolvenz. Zunächst sei die Geschäftsführung aufgrund persönlicher Gründe zeitweise ausgefallen. Weiters nennt man die allgemeine schwierige wirtschaftliche Lage, welche zu einer Zurückhaltung der Kunden sowie auch zu einer sinkenden Zahlungsmoral führte. Auch massive Kostensteigerungen sollen dem Betrieb zugesetzt haben.
20 Dienstnehmer und rund 63 Gläubiger sind betroffen. Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren vor.
Kommentare
