Metallbau Trummer in Bad Gleichenberg ist pleite

Geschäftsführer ausgefallen

Jetzt ist das Unternehmen zahlungsunfähig, Aktiva von rund 1,5 Millionen Euro stehen Passiva von rund 3,5 Millionen Euro gegenüber. Laut den Kreditschutzverbänden gibt es mehrere Ursachen für die Insolvenz. Zunächst sei die Geschäftsführung aufgrund persönlicher Gründe zeitweise ausgefallen. Weiters nennt man die allgemeine schwierige wirtschaftliche Lage, welche zu einer Zurückhaltung der Kunden sowie auch zu einer sinkenden Zahlungsmoral führte. Auch massive Kostensteigerungen sollen dem Betrieb zugesetzt haben.