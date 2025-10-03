Fesche Thronfolgerinnen zogen alle Blicke auf sich

Mit der Zeremonie im Parlament und dem historischen Thron aus Schloss Berg beginnt für das einzige Großherzogtum der Welt eine neue Ära. Denn mit Guillaumes Krönung ist auch sein kleiner Sohn Charles (5) automatisch Erbgroßherzog – und ist damit der jüngste Thronfolger der Welt! Ein Mini-Prinz als Hoffnungsträger des ältesten Großherzogtums der Welt.