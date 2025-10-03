Vorteilswelt
Amalia und Elisabeth

Fesche Thronfolgerinnen zogen alle Blicke auf sich

Royals
03.10.2025 10:49
(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/NICOLAS TUCAT, AP Photo/Omar Havana)

Glamour-Looks, wohin das Auge reicht, gab es am heutigen Freitag in Luxemburg zu sehen. Doch die jungen Thronfolgerinnen, Kronprinzessin Amalia der Niederlande und Kronprinzessin Elisabeth von Belgien, waren diejenigen, die wirklich alle Blicke auf sich zogen.

Zum Thronwechsel in Luxemburg reisten auch die Könige von Belgien und der Niederlande mit ihren wunderschönen Töchtern an. Und die beiden Kronprinzessinnen stahlen an diesem Tag wahrlich allen anderen die Show.

Wunderschön im Etuikleid
Elisabeth hatte sich für diesen denkwürdigen Tag für ein nachtblaues Etuikleid mit überschnittenen Ärmeln und mit funkelnden Details entschieden, das ihr einfach ausgezeichnet stand.

Prinzessin Elisabeth bei der Ankunft vor dem Parlament von Luxemburg
Prinzessin Elisabeth bei der Ankunft vor dem Parlament von Luxemburg(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
Die Kronprinzessin posierte mit ihren Eltern, König Philippe und Königin Mathilde, sowie dem ...
Die Kronprinzessin posierte mit ihren Eltern, König Philippe und Königin Mathilde, sowie dem mittlerweile Alt-Großherzog von Luxemburg, Henri, und seiner Gattin Maria Teresa, für die Fotografen.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Dazu kombinierte sie schwindelerregend hohe Stöckelschuhe, die die Farbe des Kleides aufnahmen, sowie eine ebenfalls dunkelblaue Clutch.

Ihre blonden Haare fielen der 23-Jährigen in sanften Wellen über die Schultern, während glitzernde, mit Diamanten und einem Saphir besetzte Ohrringe den Look abrundeten.

Kronprinzessin Elisabeth sah am Freitag einfach zauberhaft aus!
Kronprinzessin Elisabeth sah am Freitag einfach zauberhaft aus!(Bild: AP/Omar Havana)

Amalia verzauberte in Trendfarbe des Jahres
Doch auch Kronprinzessin Amalia sah wieder einmal wunderschön aus! Die 21-Jährige, die in dieser Woche ihre Militärausbildung begonnen hatte, trug ein figurbetontes Kleid in Burgunderrot, der Trendfarbe der Saison, mit dem sie übrigens perfekt zum Look von Alt-Großherzogin Maria Teresa passte.

Kronprinzessin Amalia mit ihren Eltern, König Willem-Alexander und Königin Màxima, sowie dem ...
Kronprinzessin Amalia mit ihren Eltern, König Willem-Alexander und Königin Màxima, sowie dem ehemaligen Großherzogpaar von Luxemburg(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)
Kronprinzessin Amalia setzte auf zartes Make-up und tolle Locken.
Kronprinzessin Amalia setzte auf zartes Make-up und tolle Locken.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Wie Kronprinzessin Elisabeth hatte sich auch Amalia für einen monochromen Look entschieden. Denn zu ihrem Kleid kombinierte die Tochter des niederländischen Königspaares einen farblich abgestimmten Capemantel sowie Lederhandschuhe. Auch ihre High Heels und ihre Clutch waren in einem satten Dunkelrot gehalten. 

Die niederländische Thronfolgerin hatte sich für einen Look in Burgunderrot entschieden.
Die niederländische Thronfolgerin hatte sich für einen Look in Burgunderrot entschieden.(Bild: AP/Omar Havana)

Ihre blonde Mähne trug Amalia ebenfalls offen und lässigen Locken gestylt, was perfekt zum natürlichen Make-up der 21-Jährigen passte. 

Thronwechsel in Luxemburg
Nach 25 Jahren an der Spitze des Großherzogtums ist Henri (70) am Freitagmorgen im Beisein seiner Familie offiziell zurückgetreten. Gemeinsam mit seiner Frau, Großherzogin Maria Teresa, unterzeichnete er kurz nach 10 Uhr im Ballsaal des Großherzoglichen Palasts die Verordnung zu seiner Abdankung und übergab damit symbolisch das Zepter an seinen Sohn Prinz Guillaume (43).

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
