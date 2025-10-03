Auf Einbruch bei Zauberern folgt Weltrekordversuch

Mit Videokameras aufgerüstet

„Meine Schwiegermama, die auch bei uns wohnt, braucht noch ein bisschen Zeit. Ich denke auch viel daran, ein bisschen paranoid wird man nach so einem Vorfall schon. Ein paar Tage später hörte ich einen Rumpler im Erdgeschoß, dachte mir nur ,Nicht schon wieder’. Im Endeffekt ist nur die Badezimmertüre durch einen Windstoß zugefallen“, schildert Michael Späth alias Michael Late, der sein Zuhause jetzt mit Videokameras aufgerüstet hat.