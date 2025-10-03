Obdachloser muss mit illegaler Schlafkoje abziehen

Wenig überraschend ließ sich der gebürtige Serbe nicht so leicht von seinem vor Wochen besetzten Platz an der Hausmauer des Marktes vertreiben. Nach einer hitzigen Debatte, bei der es fast zu Handgreiflichkeiten gekommen wäre, hob er schließlich den Container auf ein Baumarkt-Wagerl und zog mit Sack und Pack ab. Anwesende Polizisten mussten deeskalierend eingreifen.