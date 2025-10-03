Vorteilswelt
Brenzlige Situation

Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher

Ausland
03.10.2025 11:01

Zu einer brenzligen Situation ist es kürzlich auf dem Flughafen Aeropuerto Internacional de Las Américas in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik gekommen. Ein Pilot musste eine Maschine der Airline SKYhigh Dominicana ohne das Bugrad landen (siehe Video oben).

0 Kommentare

Das Flugzeug des Typs Embraer 190 musste laut Angaben der Behörden des Landes aufgrund eines technischen Problems ohne das Bugfahrwerk, das sich nicht ausfahren ließ, notlanden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls habe sich die Maschine mit sieben Crewmitgliedern auf einem Testflug befunden, heißt es.

In einem Bericht des Aviation Safety Network heißt es: „Eine Embraer ERJ-190AR von SKYhigh Dominicana landete mit eingefahrenem Bugfahrwerk auf dem Flughafen Santo Domingo-Las Americas (kurz SDQ).“

Die Maschine kippte bei der gekonnten Notlandung ohne Bugrad auf ihre Nase.
Die Maschine kippte bei der gekonnten Notlandung ohne Bugrad auf ihre Nase.(Bild: Aeródromo Las Américas)
Die Embraer Sekunden vor dem Aufsetzen auf der Landebahn
Die Embraer Sekunden vor dem Aufsetzen auf der Landebahn(Bild: kameraOne (Screenshot))

Das Flugzeug war am Dienstag um 15.38 Uhr Ortszeit vom SDQ aus zu einem Testflug gestartet. Die Besatzung habe dann Probleme mit dem Bugfahrwerk gemeldet und nachdem sie einige Runden über dem Flughafengebiet gedreht hatte, „landete das Flugzeug ohne ausgefahrenes Bugfahrwerk.“

Crew blieb bei Notlandung unverletzt
Alle sieben Personen an Bord waren demnach technische Crewmitglieder, die an dem Testflug teilnahmen. Da der Pilot die Maschine mit viel Geschick aufsetzte und die Embraer 190 erst spät und daher relativ sanft auf ihre Nase kippte, blieb die gesamte Besatzung bei der Notlandung unverletzt.

Die Fluggesellschaft bestätigte, dass die besagte Maschine, die im Jahr 2007 gebaut worden war, bereits aus dem aktiven Dienst ausgeschieden wurde und keine Passagierflüge mehr durchführte. Laut Angaben des Airports wurde der Betrieb am Flughafen nicht beeinträchtigt, da die Flüge auf eine andere Start- oder Landebahn umgeleitet werden konnten.

