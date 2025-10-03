Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher

Die Fluggesellschaft bestätigte, dass die besagte Maschine, die im Jahr 2007 gebaut worden war, bereits aus dem aktiven Dienst ausgeschieden wurde und keine Passagierflüge mehr durchführte. Laut Angaben des Airports wurde der Betrieb am Flughafen nicht beeinträchtigt, da die Flüge auf eine andere Start- oder Landebahn umgeleitet werden konnten.