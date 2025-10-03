Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Zu einer brenzligen Situation ist es kürzlich auf dem Flughafen Aeropuerto Internacional de Las Américas in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik gekommen. Ein Pilot musste eine Maschine der Airline SKYhigh Dominicana ohne das Bugrad landen (siehe Video oben).
Das Flugzeug des Typs Embraer 190 musste laut Angaben der Behörden des Landes aufgrund eines technischen Problems ohne das Bugfahrwerk, das sich nicht ausfahren ließ, notlanden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls habe sich die Maschine mit sieben Crewmitgliedern auf einem Testflug befunden, heißt es.
In einem Bericht des Aviation Safety Network heißt es: „Eine Embraer ERJ-190AR von SKYhigh Dominicana landete mit eingefahrenem Bugfahrwerk auf dem Flughafen Santo Domingo-Las Americas (kurz SDQ).“
Das Flugzeug war am Dienstag um 15.38 Uhr Ortszeit vom SDQ aus zu einem Testflug gestartet. Die Besatzung habe dann Probleme mit dem Bugfahrwerk gemeldet und nachdem sie einige Runden über dem Flughafengebiet gedreht hatte, „landete das Flugzeug ohne ausgefahrenes Bugfahrwerk.“
Crew blieb bei Notlandung unverletzt
Alle sieben Personen an Bord waren demnach technische Crewmitglieder, die an dem Testflug teilnahmen. Da der Pilot die Maschine mit viel Geschick aufsetzte und die Embraer 190 erst spät und daher relativ sanft auf ihre Nase kippte, blieb die gesamte Besatzung bei der Notlandung unverletzt.
In einem Bericht des Aviation Safety Network heißt es: „Eine Embraer ERJ-190AR von SKYhigh Dominicana landete mit eingefahrenem Bugfahrwerk auf dem Flughafen Santo Domingo-Las Americas (SDQ).“
Die Fluggesellschaft bestätigte, dass die besagte Maschine, die im Jahr 2007 gebaut worden war, bereits aus dem aktiven Dienst ausgeschieden wurde und keine Passagierflüge mehr durchführte. Laut Angaben des Airports wurde der Betrieb am Flughafen nicht beeinträchtigt, da die Flüge auf eine andere Start- oder Landebahn umgeleitet werden konnten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.