Bayern winkt Rekord – Kompany bleibt unbeeindruckt

Dem FC Bayern winkt im Bundesliga-Hit gegen Frankfurt ein Rekord. Noch nie hatte ein Verein der Top-5-Ligen die ersten zehn Spiele der Saison allesamt gewonnen. Vincent Kompany interessieren Statistiken wie diese jedoch kaum.
Auf den perfekten Saisonstart angesprochen – wettbewerbsübergreifend gewannen die Münchner neun von neun Pflichtspiele – meinte der Belgier auf der Pressekonferenz am Freitag zwar, von dem möglichen Rekord bereits gehört zu haben, ändern würde das jedoch nichts.
Kompany rät von 0:0-Wetten ab
Zwar gehen die Bayern als Favorit in das Duell am Samstag, der Torgefahr der „Adler“ ist sich Kompany jedoch bewusst. 17 Tore erzielte die Eintracht in den ersten fünf Liga-Spielen, satte 22 Mal traf der FC Bayern. „Ich weiß nicht, wer morgen auf ein 0:0 tippen will“, erwartet der Coach der Münchner eine Offensiv-Schlacht.
Weiterhin zum Zusehen verdammt sind die Verletzten Hiroki Ito, Jamal Musiala, Jonas Urbig und Alphonso Davies. Rechtzeitig fit wurde indes Verteidiger Min-jae Kim, wie Kompany bestätigte. Außerdem rechnet der 39-Jährige, nach der Länderspielpause wieder auf Josip Stanisic zählen zu dürfen.
