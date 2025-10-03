Bayern winkt Rekord – Kompany bleibt unbeeindruckt

Kompany rät von 0:0-Wetten ab

Zwar gehen die Bayern als Favorit in das Duell am Samstag, der Torgefahr der „Adler“ ist sich Kompany jedoch bewusst. 17 Tore erzielte die Eintracht in den ersten fünf Liga-Spielen, satte 22 Mal traf der FC Bayern. „Ich weiß nicht, wer morgen auf ein 0:0 tippen will“, erwartet der Coach der Münchner eine Offensiv-Schlacht.