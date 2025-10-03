Gaza-Hilfsflotte: Österreicher wieder an Land

Das gelang nicht. Die israelische Marine fing die Schiffe der Flotte am Mittwochabend und Donnerstag nach der Fahrt durch das Mittelmeer ab. Die Aktivistinnen und Aktivisten, darunter auch die Schwedin Greta Thunberg und Ex-Skirennläufer Julian Schütter, wurden nach Israel gebracht und sollen von dort abgeschoben werden. Laut dem Außenministerium in Wien sind die österreichischen Staatsangehörigen „unversehrt“. Man nehme die geäußerten Sorgen um die Teilnehmenden „sehr ernst“, hieß es.