Niedriger Ölpreis: Benzin und Diesel sind zu teuer

Der ÖAMTC kritisiert nun, dass die Preise eigentlich unter 1,50 Euro liegen müssten. Denn: Während die Tankstellen im Vergleich zum September 2024 um rund zwei Cent mehr verlangen, notiert der Ölpreis in Euro derzeit fast zehn Prozent unter Vorjahresniveau. Selbst die zum Jahresbeginn gestiegene CO₂-Bepreisung erklärt diesen Unterschied nicht. Für den Klub ist daher klar: Hier gäbe es Spielraum für Preissenkungen, der bei den Konsumenten bislang nicht ankommt.