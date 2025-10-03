Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee

Vom Sommer direkt in den Winter – der goldene Herbst mit Temperaturen um die 20 bis 25 Grad blieb in diesem Jahr praktisch aus. Besonders auffällig sind die Extremwetterereignisse im Kosovo: Erst in der vergangenen Woche kletterte das Thermometer in Pristina an drei Tagen auf bis zu 30 Grad Celsius, ein extremer Kontrast zu den Schneefällen am Freitag.