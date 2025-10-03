Kletter-Star mit 23 Jahren bei Absturz verstorben

Eine Tragödie hat sich am berühmten El-Capitan-Massiv im Yosemite National Park in Kaliforniern ereignet. Im Alter von gerade einmal 23 Jahren ist Kletter-Star Balin Miller am Mittwoch bei einem Absturz ums Leben gekommen, wie seine Mutter via Instagram bestätigte.
„Mit schwerem Herzen muss ich mitteilen, dass mein fantastischer Sohn Balin Miller heute bei einem Kletterunfall ums Leben gekommen ist. Mein Herz ist in tausend Teile zerbrochen“, heißt es in dem Beitrag, der den US-Amerikaner mit gemeinsam mit seiner Mutter zeigt.
Seil zu kurz
Dem britischen „Guardian“ zufolge soll Miller versucht haben, sich zu einer feststeckenden Tasche abzuseilen. Der Kletterer dürfte die Seillänge jedoch falsch abgeschätzt haben und sei daraufhin abgestürzt.
Die rund 1000 Meter hohe Südseite des „Capitan“ gilt als eine der herausforderndsten Wände der Welt. Miller hatte offenbar versucht, über die „Sea of Dreams“-Route den Gipfel zu erreichen.
