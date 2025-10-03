Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mutter bestätigt Tod

Kletter-Star mit 23 Jahren bei Absturz verstorben

Sport-Mix
03.10.2025 10:35
Balin Miller wurde nur 23 Jahre alt.
Balin Miller wurde nur 23 Jahre alt.(Bild: AP/Dylan Miller, Krone KREATIV)

Eine Tragödie hat sich am berühmten El-Capitan-Massiv im Yosemite National Park in Kaliforniern ereignet. Im Alter von gerade einmal 23 Jahren ist Kletter-Star Balin Miller am Mittwoch bei einem Absturz ums Leben gekommen, wie seine Mutter via Instagram bestätigte.

0 Kommentare

„Mit schwerem Herzen muss ich mitteilen, dass mein fantastischer Sohn Balin Miller heute bei einem Kletterunfall ums Leben gekommen ist. Mein Herz ist in tausend Teile zerbrochen“, heißt es in dem Beitrag, der den US-Amerikaner mit gemeinsam mit seiner Mutter zeigt.

Seil zu kurz
Dem britischen „Guardian“ zufolge soll Miller versucht haben, sich zu einer feststeckenden Tasche abzuseilen. Der Kletterer dürfte die Seillänge jedoch falsch abgeschätzt haben und sei daraufhin abgestürzt.

El Capitan lockt jährlich tausende Kletterer nach Kalifornien.
El Capitan lockt jährlich tausende Kletterer nach Kalifornien.(Bild: AP/Ben Margot)

Die rund 1000 Meter hohe Südseite des „Capitan“ gilt als eine der herausforderndsten Wände der Welt. Miller hatte offenbar versucht, über die „Sea of Dreams“-Route den Gipfel zu erreichen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Instagram
AbsturzMutterKletterunfall
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
235.218 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
210.374 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
179.470 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
823 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Wirtschaft
Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz
770 mal kommentiert
In der Schweiz lag die Inflation im September bei nur 0,2 Prozent. Sogar Experten hatten etwas ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
759 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Mehr Sport-Mix
Wer holt NIKI-Awards?
Die Top-3 stehen fest! Premieren bei Sportlerwahl
Mutter bestätigt Tod
Kletter-Star mit 23 Jahren bei Absturz verstorben
Krone Sport-News
Rapid startet europäisch ++ Schwarz vor Ski-Saison
Krone Plus Logo
Zehnte NBA-Saison
Auch mit gebrochener Nase riecht Pöltl den Erfolg
Abflug ins Paradies
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf