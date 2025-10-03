Vorteilswelt
„Ich?!?“

Prinz Charles verzauberte mit süßem Louis-Moment

Royals
03.10.2025 11:34
Laaaangweilig! Prinz Charles machte bei der Vereidigung seines Vaters Guillaume dem britischen ...
Laaaangweilig! Prinz Charles machte bei der Vereidigung seines Vaters Guillaume dem britischen Prinz Louis Konkurrenz.(Bild: Screenshot youtube.com/@GouvernementLU)

Luxemburg stand an diesem Freitag ganz im Zeichen des Thronwechsels. Großherzog Henri übergab das Zepter offiziell an seinen Sohn Guillaume, was den kleinen Prinzen Charles automatisch zum jüngsten Thronfolger Europas machte. Und dieser verzauberte bei der Vereidigung seines Vaters gleich mal mit einem herzigen Louis-Moment.

Der Fünfjährige Charles durfte bei der feierlichen Zeremonie, bei der sein Vater Guillaume als neuer Großherzog von Luxemburg vereidigt wurde, natürlich nicht fehlen. Immerhin wird auch er ihm einmal auf den Thron folgen.

Rutsch rüber, Louis!
Doch so ganz war sich der royale Knirps der Tragweite dieses Tages natürlich nicht bewusst. Stattdessen sorgte er bei der Zeremonie für den einen oder anderen süßen Moment, mit denen er sich sofort in die Herzen der royalen Fans schlich.

Oma Maria Teresa mit Prinz Charles, der seit Freitag der jüngste Thronfolger Europas ist
Oma Maria Teresa mit Prinz Charles, der seit Freitag der jüngste Thronfolger Europas ist(Bild: AP/Omar Havana)

So brachte er schon nach dem Einzug an der Seite seiner Großeltern Henri und Maria Teresa fast den Stuhl zum Umkippen, nachdem er mehrmals mit Schwung hinauf gehüpft war. Nur seiner Oma war es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passierte.

Charles brachte Saal zum Lachen
Während der Ansprachen in Parlament schaute Charles, der eine kurze, graue Hose zu blauen Socken sowie eine blaue Jacke über einem weißen Hemd trug, schließlich ein wenig gelangweilt in die Luft.

Klein-Charles sorgte mit einem süßen Moment für Lacher im Saal.
Klein-Charles sorgte mit einem süßen Moment für Lacher im Saal.(Bild: Screenshot youtube/@GouvernementLU)

Erst, als er selbst als Thronfolger angesprochen wurde, machte er große Augen und ein erstauntes Gesicht und sagte zu Oma Maria Teresa: „Ich?!?“ Ein unglaublich herziger Augenblick, der den ganzen Saal zum Lachen brachte. Schaut fast so aus, als hätte der britische Prinz Louis royale Konkurrenz bekommen ...

Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume wurde am 10. Mai 2020 geboren. Der Fünfjährige hat einen jüngeren Bruder, Prinz François Henri Luis Marie Guillaume, der am 27. März 2023 das Licht der Welt erblickte.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Folgen Sie uns auf