„Bin voll im Reinen, darüber denke ich nicht nach“

Marco Schwarz im sportkrone.at-Video-Interview! Österreichs Ski-Held sinniert am Rande eines Sponsorentermins in Wien mit krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über das Trainingscamp in Chile, sein Outfit, David Alaba, seine körperliche Verfassung, die nahende Olympia-Saison, die Stelvio und den anstehenden Saisonauftakt in Sölden (alles im Video oben).