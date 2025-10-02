Vorteilswelt
Angreifer angeschossen

Manchester: Messer-Attacke vor Synagoge

Ausland
02.10.2025 11:46
Vor der Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue kam es am Donnerstag zu einem Angriff. Die ...
Vor der Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue kam es am Donnerstag zu einem Angriff. Die Polizei konnte Schlimmeres verhindern.(Bild: AP/Peter Byrne)

Wie britische Medien berichten, ist es vor einer Synagoge im Norden der englischen Großstadt Manchester zu einem blutigen Messer-Angriff mit Verletzten gekommen. Der Angreifer ist von der Polizei niedergeschossen worden.

0 Kommentare

Die „Daily Mail“ berichtet, dass bei dem Angriff mehrere – insgesamt vier - Menschen verletzt wurden. Wie schwer, ist noch nicht bekannt. Wie die Polizei außerdem mitteilte, fuhr Augenzeugenberichten zufolge ein Auto zunächst in eine Gruppe von Menschen.

Ein Verdächtiger wollte offenbar in die Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue auf der Middleton Road eindringen, konnte aber gestoppt werden. Dass der Mann dabei getötet wurde, ist offiziellnicht bestätigt.

Dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden. Obwohl keine Gefahr mehr besteht, wurde die Bevölkerung vom Bürgermeister der Metropolregion Manchester, Andy Burnham, aufgerufen, die Gegend um den Tatort zu meiden.

Der Vorfall ereignete sich am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur.

