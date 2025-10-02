Fahrverbot! Marius Borg Høibys BMW wurde gepfändet

Weil Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby Schulden bei der Versicherung hat, sprachen die Behörden jetzt ein Fahrverbot für den BMW des 28-Jährigen aus.
Wie „Dana Press“ berichtete, sei für den BMW von Høiby ein Pfandrecht eingetragen worden. Grund dafür: Der Skandal-Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit soll Rechnungen der Versicherung nicht beglichen haben. Wie es heißt, geht es um eine Summe von rund 21.000 norwegischen Kronen – umgerechnet also etwa 1800 Euro.
Schulden bei Versicherung
Der norwegische Versicherungsverband TFF habe daher die Pfändung des Fahrzeuges beantragt, heißt es weiter. Norwegische Medien beziehen sich dabei auf eine Eintragung im Register, eine offizielle Bestätigung der TFF gibt es nicht. Tatsache sei jedoch, dass die Versicherung für das Fahrzeug nicht bezahlt worden sei, heißt es weiter. Das wiederum hat automatisch ein Fahrverbot zur Folge.
Bereits vor einem Jahr wurde Marius die Fahrerlaubnis entzogen. Sechs Monate später erhielt der 28-Jährige seinen Führerschein jedoch zurück. Auf den Sohn der Kronprinzessin sind insgesamt fünf Fahrzeuge registriert, wobei Marius laut Medienberichten bereits 2002 und 2024 je eines der Fahrzeuge abgemeldet habe.
Kein Zusammenhang mit Prozess
Wie es heißt, soll Marius Borg Høiby schon seit Längerem mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Allerdings soll das aktuelle Fahrverbot nichts mit dem Prozess zu tun haben, der am 3. Februar starten wird, betonte der Gerichtsvollzieher.
Anfang des kommenden Jahres muss sich Høiby ja vor Gericht verantworten. Er ist in 32 Fällen angeklagt, unter anderem wegen vierfacher Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung. Die erste Tat soll Marius bereits im Alter von 21 Jahren begangen haben.
Høiby ist der älteste Sohn von Mette-Marit, der Frau von Norwegens Kronprinz Haakon. Die beiden hatten 2001 geheiratet, Høiby stammt aus einer früheren Beziehung Mette-Marits. Er wuchs zusammen mit den beiden gemeinsamen Kindern des Kronprinzenpaares – Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus – auf. Anders als seine Halbgeschwister bekleidet Høiby keine offizielle Funktion im norwegischen Königshaus.
