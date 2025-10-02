Fahrverbot! Marius Borg Høibys BMW wurde gepfändet

Schulden bei Versicherung

Der norwegische Versicherungsverband TFF habe daher die Pfändung des Fahrzeuges beantragt, heißt es weiter. Norwegische Medien beziehen sich dabei auf eine Eintragung im Register, eine offizielle Bestätigung der TFF gibt es nicht. Tatsache sei jedoch, dass die Versicherung für das Fahrzeug nicht bezahlt worden sei, heißt es weiter. Das wiederum hat automatisch ein Fahrverbot zur Folge.