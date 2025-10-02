Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eine Milliarde mehr

Defizit: 4,5 Prozent, aber Prognose verschlechtert

Innenpolitik
02.10.2025 11:13
Das Minus im Budget von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) wird doch etwas höher ausfallen.
Das Minus im Budget von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) wird doch etwas höher ausfallen.(Bild: APA, Krone KREATIV)

Das Defizitziel von 4,5 Prozent des BIP soll eingehalten werden, doch das erwartete Minus wird um eine Milliarde gegenüber den Prognosen bei der Budgeterstellung steigen. Eine entsprechende Information hat das Finanzministerium an die EU übermittelt und darüber am Donnerstag die Öffentlichkeit informiert.

0 Kommentare

Konkret geht Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) von einem Abgang von gut 23 Milliarden aus. Das wären dann 4,54 statt der ursprünglich erwarteten 4,51 Prozent des BIP. 

Dass sich das Maastricht-Saldo trotz der um gut eine Milliarde verschlechterten Prognose nur minimal verschlechtert, ist darin begründet, dass sich auch das nominelle BIP entsprechend erhöht hat.

Länder-Minus drückt Prognose
Marterbauer betonte, dass sich der Bund durchaus erfolgreich geschlagen habe. In diesem Sektor ist das Minus deutlich geringer als im April angenommen und soll bei 3,2 Prozent des BIP bzw. 16,4 Milliarden landen. 

Deutlich schlechter als der Bund schneiden hingegen Länder und Gemeinden sowie die Sozialversicherung ab. Hier haben sich die Annahmen um knapp 1,4 Milliarden bzw. gut 440 Millionen verschlechtert. Das Minus wird mit 6,2 Milliarden angenommen. Hauptverantwortlich für die schlechteren Zahlen sind laut Marterbauer die Gemeinden, die von ihm aber gleichzeitig in Schutz genommen wurden.

Das Balkendiagramm zeigt die Entwicklung des Budgetdefizits in Österreich in Prozent des BIP für 2023 bis 2025. Das Defizit steigt von insgesamt minus 2,59 Prozent im Jahr 2023 auf minus 4,68 Prozent im Jahr 2024 und bleibt 2025 mit minus 4,54 Prozent hoch. Der größte Anteil am Defizit kommt jeweils vom Bund. Quelle: BMF.

  „Ich glaube, es gibt dort wirklich Finanzierungsprobleme.“ Daher werde man sich um Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden noch kümmern müssen. Eibinger-Miedl verwies auf den Ausbau der Kinderbetreuungsangebote und hohe Kosten im Sozialbereich.

Gesprächsbereitschaft und Absagen an Gemeinde-Forderungen
Keine Absage gab es an die von den Kommunen forcierte Anhebung der Grundsteuer, über die der Ressortchef diskussionsbereit ist, jedoch an zwei andere Forderungen. Marterbauer will den Gemeinden nämlich weder einen Anteil von den Einnahmen aus der Banken-Abgabe noch aus der CO₂-Besteuerung abgeben. Bei ersterer argumentierte er, dass die Gemeinden ja bisher auch kein Interesse gezeigt hätten, bei Banken-Rettungen mitzuhelfen, die stets der Bund zu schultern gehabt hätte. In Sachen CO₂-Steuer braucht er die Einnahmen, weil man jetzt noch mit den Kosten des (mittlerweile abgeschafften) Klimabonus zu kämpfen habe.

Dass es im Bund ganz gut läuft, begründeten die Vertreter des Finanzministeriums einerseits mit dem rigiden Vollzug, andererseits mit einer günstigen Entwicklung bei Einnahmen von Steuern und Beiträgen, was die etwas höheren Ausgaben kompensiere. Auch hat sich die Konjunktur besser entwickelt als noch im Frühling prophezeit. Dass es weiter in die richtige Richtung geht, könnte die Herbstprognose der Wirtschaftsforscher zeigen, die im Oktober folgt. Laut Marterbauer gibt es eine Reihe von Hinweisen, dass sich die Konjunktur besser entwickelt als angenommen.

Lesen Sie auch:
Die stark steigenden Schulden der Länder und Gemeinden werden für Finanzminister Marterbauer zum ...
Wir geben zu viel aus
Wo fließt das Geld hin? Staatsschulden explodieren
30.09.2025
Staatsschulden steigen
Budgetdefizit liegt schon bei 5,3 Prozent des BIP
30.09.2025
Was auf uns zukommt
Sieben Fragen zum EU-Defizitverfahren
08.07.2025

Vorläufige Zahlen
Die Daten basieren auf Zahlen des Bundes für die ersten neun Monate und jene der Länder und Gemeinden aus dem ersten Halbjahr. Daher sieht Marterbauer einen gewissen Unsicherheitsfaktor, bleibt aber optimistisch, die 4,5 Prozent zu erreichen: „Unsere Controlling-Berichte deuten darauf, dass uns das gelingen kann.“ Mitte Oktober sollen dann die aktualisierten Prognosen auch für das Jahr 2026 vorgelegt werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SPÖBMF
Finanzminister
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
257.741 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
226.770 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
189.077 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1717 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1348 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Innenpolitik
Nutzt Budgetstreit
Trump kappt Finanzierung gegnerischer Projekte
Ausgangslage schwierig
Budget-Schock: Linz steht vor 70-Millionen-Loch
Eine Milliarde mehr
Defizit: 4,5 Prozent, aber Prognose verschlechtert
Kanzler Stocker:
„Erfahrungen der Ukraine für uns wertvoll“
Für Raketenangriffe
USA wollen Ukraine mit Geheimdienstinfos versorgen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf