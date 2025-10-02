Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bangen um Nahversorger

Unimarkt: Steirische Betreiber suchen neue Partner

Steiermark
02.10.2025 11:00
In der Steiermark stehen 28 Unimärkte in der Schwebe.
In der Steiermark stehen 28 Unimärkte in der Schwebe.(Bild: APA/TEAM FOTOKERSCHI)

Unimarkt verkauft alle Filialen. In vielen steirischen Regionen sorgt sich die Bevölkerung um ihre Nahversorger. Ein Franchise-Nehmer im Ausseerland ist zuversichtlich, alle seine Standorte mit neuen Partnern weiterführen zu können.

0 Kommentare

Der oberösterreichische Lebensmittelhändler Unimarkt stößt, wie berichtet, alle Standorte ab. In der Steiermark sind 28 Filialen betroffen; 18 davon werden von Franchise-Nehmern, also selbstständige Kaufleuten, geführt.

Einer davon ist Johannes Neumayer. Er führt seit 2023 die Unimärkte in Bad Aussee, Altaussee und Grundlsee. Gänzlich überraschend kam der Schritt für ihn nicht: „Es hat sich schon abgezeichnet. Angekündigte Investitionen wurden nicht umgesetzt, es gab immer wieder Lieferausfälle“, sagt der Geschäftsmann.

Lesen Sie auch:
In Oberösterreich sind 45 Filialen und rund 600 Mitarbeiter vom Unimarkt-Rückzug betroffen.
Krone Plus Logo
Obmann optimistisch
Warum die meisten Unimarkt-Filialen bleiben sollen
01.10.2025
Hoffen auf Übernahme
28 steirische Standorte von Unimarkt-Aus betroffen
01.10.2025

„Es kann nur besser werden“
„Als dann auch noch das Lager bei Graz dicht gemacht wurde, wurden Hunderte Artikel ausgelistet. Es kann jetzt eigentlich nur besser werden.“ Am Dienstag sei bei ihm das Telefon heißgelaufen, viele Kunden hätten Angst um ihren Nahversorger gehabt – vor allem in Altaussee und Grundlsee, wo der Unimarkt das letzte Lebensmittelgeschäft ist.

Neumayer gibt sich zuversichtlich: „Ich bin im Gespräch mit neuen Partnern und bin mir zu 99 Prozent sicher, dass ich für alle drei Standorte neue Franchisegeber kriegen werde.“

„Wir haben Glück, dass wir hier einen sehr engagierten Geschäftsführer haben. Wir fürchten nicht um unseren Nahversorger“, sagt der Grundlseer Bürgermeister Franz Steinegger. 

Porträt von Hannes Baumgartner
Hannes Baumgartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
257.741 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
226.770 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
189.077 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1717 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1348 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf