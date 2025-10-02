Unimarkt: Steirische Betreiber suchen neue Partner

„Es kann nur besser werden“

„Als dann auch noch das Lager bei Graz dicht gemacht wurde, wurden Hunderte Artikel ausgelistet. Es kann jetzt eigentlich nur besser werden.“ Am Dienstag sei bei ihm das Telefon heißgelaufen, viele Kunden hätten Angst um ihren Nahversorger gehabt – vor allem in Altaussee und Grundlsee, wo der Unimarkt das letzte Lebensmittelgeschäft ist.