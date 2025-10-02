Wipark: 450 Parktarife und dabei wenig Durchblick

Tarif-Wirrwarr

Besonders deutlich kritisiert wird das Tarifmodell. Bis 2023 jonglierte Wipark mit bis zu 1000 verschiedenen Preisen. Zwar reduzierte man auf rund 450, doch laut Bericht vereinbarte die Gesellschaft „noch immer für rund jeden 20. Vertrag einen gesonderten Tarif“. Die Prüfer raten zu einer „wesentlichen Reduktion der Tarifstufen und der Intervalle“ und regen sogar „dynamisches Pricing an geeigneten Standorten“ an.