Chaos in Marokko

Kritik an WM: Zwei Tote bei Jugendprotesten

Fußball International
02.10.2025 11:46
Schlimme Szenen in Marokko
Schlimme Szenen in Marokko(Bild: AFP/ABDELMAJID BZIOUAT)

Bei den Jugendprotesten in Marokko sind mindestens zwei Menschen durch Schüsse von Sicherheitskräften getötet worden. Diese hätten das Feuer eröffnet, als Demonstranten eine Polizeiwache stürmten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur MAP. 

Bei den Zusammenstößen in der Stadt Lqliâa nahe Agadir seien weitere Menschen verletzt worden. Die Proteste richten sich gegen die weit verbreitete Korruption im Land und die hohen Ausgaben im Vorfeld der Fußball-WM.

(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)
(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)
(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)
(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)
(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)

Laut MAP hatten die Sicherheitskräfte den Angriff auf die Polizeiwache zunächst mit Tränengas abgewehrt. Doch dann habe eine größere Menschenmenge die Wache gestürmt, das Gebäude und ein Fahrzeug in Brand gesetzt und versucht, Waffen, Munition und Ausrüstung zu entwenden. Die Sicherheitskräfte seien gezwungen gewesen, in einem Akt der Selbstverteidigung scharfe Munition einzusetzen, berichtete MAP.

Proteste im Vorfeld der Fußball-WM 2030
In Marokko kommt es seit mehreren Tagen zu Protesten der jungen Generation von einer Bewegung, die sich „Gen Z 212“ nennt. In mehreren Städten kam es zu gewaltsamen Szenen und nach offiziellen Angaben zu Hunderten Festnahmen. Dutzende Fahrzeuge der Sicherheitskräfte und andere Autos wurden in Brand gesetzt oder beschädigt. Auf Videos waren eine zerstörte und verwüstete Polizeiwache sowie ein ausgebranntes Fahrzeug zu sehen.

Die Proteste richten sich gegen die weit verbreitete Korruption im Land und die hohen Ausgaben im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2030, die Marokko gemeinsam mit Spanien und Portugal austragen soll. Viele junge Menschen, unter denen die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist, fühlen sich chancenlos und vom Staat vernachlässigt. Sie fordern auch Reformen in der Bildung und in der Gesundheitsversorgung.

Chaos in Marokko
