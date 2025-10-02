Kritik an WM: Zwei Tote bei Jugendprotesten

Proteste im Vorfeld der Fußball-WM 2030

In Marokko kommt es seit mehreren Tagen zu Protesten der jungen Generation von einer Bewegung, die sich „Gen Z 212“ nennt. In mehreren Städten kam es zu gewaltsamen Szenen und nach offiziellen Angaben zu Hunderten Festnahmen. Dutzende Fahrzeuge der Sicherheitskräfte und andere Autos wurden in Brand gesetzt oder beschädigt. Auf Videos waren eine zerstörte und verwüstete Polizeiwache sowie ein ausgebranntes Fahrzeug zu sehen.