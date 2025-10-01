Polestar 3 stellt auf 800 Volt um – beim Facelift!

Der Polestar 3 war schon bisher das Flaggschiff der Marke - mit dem Modelljahr 2026 wird er zum echten Technologieträger. Neue 800-Volt-Architektur, mehr Power, schnelleres Laden, intelligenterer Zentralcomputer: Polestar zieht alle Register und macht aus seinem SUV ein fast neues Auto.
So sieht es jedenfalls CEO Michael Lohscheller: „Die Updates sind so umfangreich, dass es sich wie ein völlig neues Auto anfühlt.“ Zu übertreiben scheint er damit nicht.
Laden im Eiltempo
Dank der neuen 800-Volt-Plattform saugt der Polestar 3 künftig Gleichstrom mit bis zu 350 kW – 10 bis 80 Prozent in nur 22 Minuten. Parallel dazu wächst die Effizienz im WLTP-Zyklus um bis zu sechs Prozent. Die Batteriegrößen: 92 kWh in der Heckmotor-Version, 106 kWh in den Dual- und Performance-Varianten.
Mehr Leistung, mehr Fahrspaß
An der Hinterachse steckt ein neuer, intern entwickelter Permanentmagnet-Synchronmotor, kombiniert mit einem asynchronen Frontmotor, der sich bei Nichtgebrauch abkoppelt. Ergebnis: bis zu 500 kW/680 PS im Performance-Modell, dazu mehr Heckorientierung und damit mehr Fahrdynamik. Überarbeitete Stabilisatoren und eine feinere Software-Abstimmung runden das Update ab.
Hirn wie ein Supercomputer
Statt 30 TOPS (Tera Operations per Second = Billionen Rechenoperationen pro Sekunde) wie bisher bringt der neue „NVIDIA DRIVE Orin“-Prozessor deren 254. Damit reagiert der Polestar 3 künftig noch schneller auf Sensor-Daten, optimiert Batterie und Sicherheitssysteme – und zeigt, dass er nicht nur über Muskeln, sondern auch über Hirn verfügt.
Auch Bestandskunden profitieren
Besonders bemerkenswert: Die Hardware-Updates sollen Anfang 2026 auch für bereits ausgelieferte Polestar-3-Modelle kostenlos nachgerüstet werden. Ein seltener Schritt in der Branche – und ein echter Mehrwert. Das gilt natürlich nicht für die 800-Volt-Plattform.
Neue Varianten und frische Optik
Künftig heißt es Polestar 3 Rear Motor, Dual Motor und Performance (zur verbesserten Unterscheidbarkeit der Modelle) – mit abgestuften Details bis hin zu den Gurtfarben (schwarz, schwarz mit Gold oder ganz in Schwedengold). Die aktive Luftfederung wird für den Dual Motor optional, bei der Performance-Variante bleibt sie serienmäßig. Die neue Farbe „Storm“, aufgefrischte Schriftzüge und ein veredelter Innenraum mit Bio-Materialien runden den Neustart ab.
Preise für den überarbeiteten Polestar 3 werden noch nicht genannt. Wem das alles zu weit geht, der kann sich bei sofort verfügbaren Fahrzeugen über bis zu 9300 Euro Preisvorteil freuen.
Kommentare
