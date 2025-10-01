Polestar 3 stellt auf 800 Volt um – beim Facelift!

Neue Varianten und frische Optik

Künftig heißt es Polestar 3 Rear Motor, Dual Motor und Performance (zur verbesserten Unterscheidbarkeit der Modelle) – mit abgestuften Details bis hin zu den Gurtfarben (schwarz, schwarz mit Gold oder ganz in Schwedengold). Die aktive Luftfederung wird für den Dual Motor optional, bei der Performance-Variante bleibt sie serienmäßig. Die neue Farbe „Storm“, aufgefrischte Schriftzüge und ein veredelter Innenraum mit Bio-Materialien runden den Neustart ab.