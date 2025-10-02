„Erfahrungen der Ukraine für uns wertvoll“

„Sicherheitslage eine andere“

Der Bundeskanzler zeigte sich aber davon überzeugt, dass die österreichische „Bevölkerung etwas davon hat, wenn sich die EU auch im Thema der Sicherheit erweitert. Wir sehen, dass die Sicherheitslage eine ganz andere ist als noch vor einigen Jahren“. Gerade die Ukraine sei hier ein Beispiel. „Wir müssen die EU auch aus diesem Blickwinkel sehen“. Zudem stehe die Entscheidung, ob ein erstes Cluster eröffnet werde, noch an. Die Beitrittsverhandlungen stünden noch am Beginn, aber „grundsätzlich haben wir uns zu einer Erweiterung auch um die Ukraine bekannt“.