26 Gemeinden könnten einzigen Supermarkt verlieren

Supermarkt oder Dienstleister

Oberösterreichs Handelsobmann Martin Sonntag zeigt sich im „Krone“-Gespräch optimistisch, dass die Filialen von Mitbewerbern übernommen werden, denn „bestehende Handelsflächen in guten Lagen sind sehr begehrt.“ Regioplan schätzt hingegen, dass nur rund ein Viertel bis ein Drittel der Unimarkt-Filialen auch künftig als Lebensmittelgeschäfte bestehen bleiben, die übrigen 60 bis 70 Standorte müssten entsprechend nachgenutzt werden, um Leerstand und Verfall zu vermeiden. Impulse setzen, könnten hier Dienstleister aus Handwerk, Kosmetik, Friseur, Beratung oder Büros, Angebote aus dem Gesundheitsbereich wie Ärzte, Apotheken, Therapeuten, Bildungseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten oder Weiterbildung. Entscheidend sei, das Leben im Ortszentrum zu halten.