Trump kappt Finanzierung gegnerischer Projekte

Scharfe Kritik gegen Trump-Regierung

Die beiden Parteispitzen warfen Trump vor, die Projekte aus reiner Rachsucht zu blockieren. Die Projekte seien keine politischen Prestigeobjekte, sondern Lebensadern für die Region und wichtig für die gesamte US-Wirtschaft. Von anderen Politikern hagelte es auch in den sozialen Medien Kritik. So schrieb etwa Mikie Sherrill, demokratische Kandidatin für die anstehende Gouverneurs-Wahl in New Jersey, auf X: „Indem er die Finanzierung für den Gateway-Tunnel stoppt, bestraft er Familien in Jersey – von Pendlern bis hin zu Gewerkschaftsmitgliedern.“ Sie spricht von einem Angriff der MAGA-Bewegung auf die Bevölkerung.