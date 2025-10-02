Eiszeit zwischen Laibach und Graz

Da war Mario Kunasek, blauer Landeshauptmann in der Grünen Mark, dieser Tage in der ORF-„Pressestunde“, wo er auch mit den Stellungnahmen der slowenischen Staatspräsidentin und des neuen slowenischen Botschafters in Österreich konfrontiert wurde. Diese würden derzeit jeden Kontakt mit ihm meiden. Grund dafür sei, dass die historische steirische Landeshymne „Hoch vom Dachstein an, bis ans Tal der Sav“ im Landessymbolgesetz verankert wurde.