Darum schoss Estland die Russen-Kampfjets nicht ab

Für Merilo war die Reaktion seines Landes angemessen. „Ich behaupte, dass es ein strategischer Fehler gewesen wäre, sie dieses Mal abzuschießen. Die Folgen wären für uns weitaus schlimmer gewesen als der diplomatische Erfolg, den wir durch die Lösung des Vorfalls erzielt haben“, sagte der Armeechef im estnischen Fernsehen. Viele Verbündete hätten einen solchen Schritt wahrscheinlich nicht verstanden.