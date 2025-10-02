Vorteilswelt
Femizid-Verdacht

Verhaftung nach Leichenfund im Bodensee

Vorarlberg
02.10.2025 11:00
Die Frau wurde im Bodensee treibend aufgefunden.
Die Frau wurde im Bodensee treibend aufgefunden.(Bild: ber)

Ende August wurde eine 42-jährige Frau aus Nigeria tot vor dem Schweizer  Bodenseeufer gefunden – sie trug Flossen und eine Tauchermaske. Nun berichtet die Polizei, dass es sich vermutlich um ein Tötungsdelikt handelt. 

0 Kommentare

Am 27. August wurde der leblose Körper der Nigerianerin vor dem Segelhafen in Rorschach, gleich über der Grenze zu Vorarlberg, gefunden. Die Auffindungsumstände waren schon seltsam. Die Frau trug nämlich Schwimmflossen und eine Tauchermaske, war aber nicht mit einem Badeanzug, sondern mit Slip und BH bekleidet.

Zeugen gesucht
Die Polizei suchte damals nach Zeugen. Es wurde vermutet, dass die Frau schon den Tag zuvor in Rorschach verbracht haben könnte. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat daraufhin eine Untersuchung eröffnet, um die Umstände, welche zum Tod der im Kanton St. Gallen wohnenden Frau führten, zu klären.

Ehemann verhaftet
Mittlerweile geht die Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt aus. Der im gleichen Haushalt lebende Ehemann, ein 49-jähriger Nigerianer, wurde im Zuge der Untersuchung verhaftet und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Untersuchung dauert an, um die genauen Umstände aufzuklären. Weitere Informationen werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht herausgegeben. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

