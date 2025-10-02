Verhaftung nach Leichenfund im Bodensee

Ende August wurde eine 42-jährige Frau aus Nigeria tot vor dem Schweizer Bodenseeufer gefunden – sie trug Flossen und eine Tauchermaske. Nun berichtet die Polizei, dass es sich vermutlich um ein Tötungsdelikt handelt.
Am 27. August wurde der leblose Körper der Nigerianerin vor dem Segelhafen in Rorschach, gleich über der Grenze zu Vorarlberg, gefunden. Die Auffindungsumstände waren schon seltsam. Die Frau trug nämlich Schwimmflossen und eine Tauchermaske, war aber nicht mit einem Badeanzug, sondern mit Slip und BH bekleidet.
Zeugen gesucht
Die Polizei suchte damals nach Zeugen. Es wurde vermutet, dass die Frau schon den Tag zuvor in Rorschach verbracht haben könnte. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat daraufhin eine Untersuchung eröffnet, um die Umstände, welche zum Tod der im Kanton St. Gallen wohnenden Frau führten, zu klären.
Ehemann verhaftet
Mittlerweile geht die Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt aus. Der im gleichen Haushalt lebende Ehemann, ein 49-jähriger Nigerianer, wurde im Zuge der Untersuchung verhaftet und befindet sich nun in Untersuchungshaft.
Die Untersuchung dauert an, um die genauen Umstände aufzuklären. Weitere Informationen werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht herausgegeben. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
