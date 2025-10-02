Vorteilswelt
Kritik an Barcelona:

„Vermittelt Eindruck einer gespaltenen Mannschaft“

Champions League
02.10.2025 11:00
Hängende Köpfe bei den Katalanen
Hängende Köpfe bei den Katalanen(Bild: EPA/Alejandro Garcia)

Nach Barcelonas Champions-League-Heimpleite gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain nahm sich die französische „L‘Equipe“ kein Blatt vo den Mund. Vor allem die Defensive der Katalanen „vermittelt den Eindruck einer gespaltenen Mannschaft“, so die Tageszeitung.

Für die Truppe von Trainer Hansi Flick war eigentlich alles nach Plan gelaufen, Barca fand gut in die Partie und ging in der 19. Minute durch Ferran Torres in Führung. Mehrere Unstimmigkeiten brachten den Katalanen jedoch noch zwei Gegentore ein, der spanische Meister musste sich letztlich mit 1:2 geschlagen geben.

Lesen Sie auch:
Champions League
PSG dreht Schlager gegen Barca dank spätem Treffer
01.10.2025

„Die Mannschaft von Hansi Flick, die zu Beginn der Saison noch inkonstant auftritt, zeigt vor allem eine enorme defensive Schwäche“, will „L‘Equipe“ die Problemzone des FC Barcelona ausfindig gemacht haben. „Sie vermittelt den Eindruck einer gespaltenen Mannschaft – ein Gefühl, das schon unter Xavi zu spüren war. Dieses Problem scheint in dieser Saison tiefer zu liegen. Es sind noch viele Anpassungen nötig, um das richtige kollektive Gleichgewicht zu finden.“

Barcelona-Trainer Hansi Flick
Barcelona-Trainer Hansi Flick(Bild: EPA/Alejandro Garcia)

„Deutliches Verbesserungspotenzial“
Auch die spanische „Marca“ tat sich schwer, die Partie schönzureden. Das Blatt schrieb von einem „Realitätscheck“, Barcelona sei der Mannschaft von Luis Enrique ausgeliefert gewesen. „Am meisten schmerzt diese Niederlage jedoch das Selbstwertgefühl der Mannschaft. Zwar ist die Konkurrenz noch groß, aber Barcelona wollte sich als klarer Favorit auf den Turniersieg positionieren. Doch das Gegenteil ist der Fall. Dieses Spiel zeigt Barcelona, ​​dass noch deutliches Verbesserungspotenzial besteht – eine Verbesserung, die unerlässlich ist, wenn sie wirklich um den Titel kämpfen wollen“, heißt es weiter.

Nach zwei Spieltagen liegt Barca nun mit einem Sieg und einer Niederlage auf Rang 16 der Tabelle. Der Weg zu den Play-offs ist noch lange, wollen die „Blaugrana“ die Trophäe heuer mit nach Hause nehmen, werden sie jedoch noch eine Schippe drauflegen müssen ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
