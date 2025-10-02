„Vermittelt Eindruck einer gespaltenen Mannschaft“

„Deutliches Verbesserungspotenzial“

Auch die spanische „Marca“ tat sich schwer, die Partie schönzureden. Das Blatt schrieb von einem „Realitätscheck“, Barcelona sei der Mannschaft von Luis Enrique ausgeliefert gewesen. „Am meisten schmerzt diese Niederlage jedoch das Selbstwertgefühl der Mannschaft. Zwar ist die Konkurrenz noch groß, aber Barcelona wollte sich als klarer Favorit auf den Turniersieg positionieren. Doch das Gegenteil ist der Fall. Dieses Spiel zeigt Barcelona, ​​dass noch deutliches Verbesserungspotenzial besteht – eine Verbesserung, die unerlässlich ist, wenn sie wirklich um den Titel kämpfen wollen“, heißt es weiter.