Shein will erste eigene Läden eröffnen

Im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Kaufhausbetreiber Société des Grands Magasins (SGM) sollen Shop-in-Shop-Flächen des Billigtextilhändlers im Pariser Kaufhaus BHV sowie in fünf Filialen von Galeries Lafayette in anderen Städten des Landes entstehen. SGM-Präsident Frédéric Merlin erklärte am Donnerstag, der Schritt werde eine jüngere Kundschaft anziehen.