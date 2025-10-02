Grüne Zone in Villach: Freude hält sich in Grenzen

Am Mittwoch startete in der Draustadt die neue, gebührenpflichtige Grüne Zone. Die „Krone“ war am ersten Tag vor Ort und hörte sich bei den Parkenden um.
Erst am vergangenen Freitag hat der Gemeinderat einstimmig die Einführung der neuen grünen Parkzone beschlossen. Nur fünf Tage später trat diese auch schon in Kraft. Ein Lokalaugenschein der „Krone“ rund um den Stadtpark zeigte: Von den maximal vier Euro Parkgebühr pro Tag ließen sich die Autolenker nicht abschrecken. Bis etwa acht Uhr morgens waren die Stellflächen bereits recht gut ausgelastet.
Groß ist die Freude unter den Parkenden, die für bisher kostenfreie Stellflächen nun bezahlen müssen, allerdings nicht. „Es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als zu zahlen“, fasst es ein Autolenker zusammen. „Ich habe zur Sicherheit ein Tagesticket gelöst, da meine Berechtigungskarte noch nicht gekommen ist“, so eine Anrainerin, die hofft, dass die Parksheriffs nicht sofort abstrafen.
Der Online-Ticketshop für den Verkauf von Monats- und Jahreskarten, wurde gut angenommen, heißt es seitens der Stadt Villach. Am häufigsten würden Fragen rund um die Bewohnerparkberechtigungen gestellt, heißt es seitens des Villacher Magistrats.
Einnahme im sechsstelligen Bereich
Die Einrichtung der neuen Grünen Zone schlägt mit Investitionen in Höhe von etwa 400.000 Euro zu Buche. Im Rathaus rechnet man allerdings mit der jährlichen Einnahme eines sechsstelligen Betrags. Diese werden zweckgewidmet für die Absicherung des öffentlichen Verkehrs und die Verbesserung der Parkplatzinfrastruktur.
