Grüne Zone in Villach: Freude hält sich in Grenzen

Erst am vergangenen Freitag hat der Gemeinderat einstimmig die Einführung der neuen grünen Parkzone beschlossen. Nur fünf Tage später trat diese auch schon in Kraft. Ein Lokalaugenschein der „Krone“ rund um den Stadtpark zeigte: Von den maximal vier Euro Parkgebühr pro Tag ließen sich die Autolenker nicht abschrecken. Bis etwa acht Uhr morgens waren die Stellflächen bereits recht gut ausgelastet.