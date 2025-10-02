Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lokalaugenschein

Grüne Zone in Villach: Freude hält sich in Grenzen

Kärnten
02.10.2025 12:00
Die Stellflächen waren bis 8 Uhr bereits gut ausgelastet.
Die Stellflächen waren bis 8 Uhr bereits gut ausgelastet.(Bild: Fister Katrin)

Am Mittwoch startete in der Draustadt die neue, gebührenpflichtige Grüne Zone. Die „Krone“ war am ersten Tag vor Ort und hörte sich bei den Parkenden um.

0 Kommentare

Erst am vergangenen Freitag hat der Gemeinderat einstimmig die Einführung der neuen grünen Parkzone beschlossen. Nur fünf Tage später trat diese auch schon in Kraft. Ein Lokalaugenschein der „Krone“ rund um den Stadtpark zeigte: Von den maximal vier Euro Parkgebühr pro Tag ließen sich die Autolenker nicht abschrecken. Bis etwa acht Uhr morgens waren die Stellflächen bereits recht gut ausgelastet.

(Bild: Fister Katrin)
Einer der neuen Automaten
Einer der neuen Automaten(Bild: Fister Katrin)

Groß ist die Freude unter den Parkenden, die für bisher kostenfreie Stellflächen nun bezahlen müssen, allerdings nicht. „Es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als zu zahlen“, fasst es ein Autolenker zusammen. „Ich habe zur Sicherheit ein Tagesticket gelöst, da meine Berechtigungskarte noch nicht gekommen ist“, so eine Anrainerin, die hofft, dass die Parksheriffs nicht sofort abstrafen.

 Der Online-Ticketshop für den Verkauf von Monats- und Jahreskarten, wurde gut angenommen, heißt es seitens der Stadt Villach. Am häufigsten würden Fragen rund um die Bewohnerparkberechtigungen gestellt, heißt es seitens des Villacher Magistrats.

Einnahme im sechsstelligen Bereich 
Die Einrichtung der neuen Grünen Zone schlägt mit Investitionen in Höhe von etwa 400.000 Euro zu Buche. Im Rathaus rechnet man allerdings mit der jährlichen Einnahme eines sechsstelligen Betrags. Diese werden zweckgewidmet für die Absicherung des öffentlichen Verkehrs und die Verbesserung der Parkplatzinfrastruktur.

Porträt von Katrin Fister
Katrin Fister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
257.741 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
226.770 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
189.077 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1717 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1348 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Kärnten
Lokalaugenschein
Grüne Zone in Villach: Freude hält sich in Grenzen
Liftanlage am Katschi
44 Gondeln sorgen für windfreie Fahrt aufs Aineck
Weniger Konkurrenz
ÖSV-Athletin träumt jetzt vom Olympia-Debüt
Krone Plus Logo
Was liegt, das pickt
Achtung, Falle: Wo man bei Vertrag aufpassen muss
Naturfilmer
Dem Hirsch so nah: Wilder Zauber vor der Kamera!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf