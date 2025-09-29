Feinschliff mit Ski-Star Lucas Braathen

Nach Training ein Foto

Die Vorbereitung absolvierte Geierspichler großteils im Olympiazentrum in Rif. Einmal hatte er einen sehr prominenten Trainingspartner: Lucas Braathen. Der norwegisch-brasilianische Skistar absolvierte neben Geierspichler im Tennengau ein Intervalltraining. Nach dem Schwitzen nahmen sich die beiden Profisportler noch Zeit für ein gemeinsames Foto. „Er war so nett“, war der Parasportler vom Slalom-Ass, das in rund einem Monat in die Saison startet, angetan.