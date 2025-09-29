Feinschliff mit Ski-Star Lucas Braathen

Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler startet bei der WM in Neu-Dehli. Die Vorbereitung verlief in Rif mit Slalom-Ass Lucas Braathen sehr gut. Die größte Herausforderung in Indien ist das Wetter.
Eine WM ist für Thomas Geierspichler wirklich nichts Neues mehr. Der 49-Jährige Rennrollstuhlfahrer war schon bei unzähligen Großereignissen dabei, darf sich fünffacher Weltmeister nennen. Dennoch ist es heuer in Neu-Delhi (Ind) etwas Anderes. Weil die Strecke über 1500 Meter nicht mehr paralympisch ist, hat der Anifer den Fokus auch auf die kürzeren Distanzen gelegt.
In Indien wird der 1500er noch ausgetragen, Geierspichler startet dazu noch über 400 Meter. „Ich freue mich jetzt auf die WM und alles was kommen mag. Auch wenn ich gerade in einer Umbruchphase bin“, sagt „Rolling Tom“, aktuell Zwölfter in der Weltrangliste über 400 Meter. „Diese Position will ich weiterhin verbessern.“
Die größte Herausforderung ist das Wetter. Die Bedingungen mit bis zu 47 Grad sind extrem. Zum Problem könnte für den Anifer aber nur folgendes werden: Regen. „Weil ich mit meiner Technik leichter wegrutsche.“
Nach Training ein Foto
Die Vorbereitung absolvierte Geierspichler großteils im Olympiazentrum in Rif. Einmal hatte er einen sehr prominenten Trainingspartner: Lucas Braathen. Der norwegisch-brasilianische Skistar absolvierte neben Geierspichler im Tennengau ein Intervalltraining. Nach dem Schwitzen nahmen sich die beiden Profisportler noch Zeit für ein gemeinsames Foto. „Er war so nett“, war der Parasportler vom Slalom-Ass, das in rund einem Monat in die Saison startet, angetan.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.