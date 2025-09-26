Hettegger glänzt bei seinem WM-Debüt

„Es war extrem zach, aber auch richtig lässig!“ Das Strobler Toptalent Michael Hettegger überzeugte bei seinem Debüt im Rahmen einer Straßen-Rad-Weltmeisterschaft und verpasste eine Medaille nur um elf Sekunden.
Starke Premiere von Rad-Toptalent Michael Hettegger im Rahmen einer Straßen-Weltmeisterschaft.
Der 17-Jährige aus Strobl hielt im Juniorenrennen in der ruandischen Hauptstadt Kigali bis zum Schluss mit den Stärksten mit und landete am Ende auf dem 13. Platz.
Hettegger: „Ich habe das Rennen genossen“
„Ich bin sehr zufrieden, weil es doch meine erste WM war“, erklärte der Salzburger, der zum jüngeren der beiden Jahrgänge zählt. „.Weltweit 13. zu sein, hört nicht so schlecht an.“
Das Rennen verlangte den Teilnehmern alles ab – was aber nicht nur an der Streckenführung lag, sondern auch an den Temperaturen. „Es war extrem zach, weil es so heiß war“, schnaufte Hettegger durch. Dennoch meinte er: „Ich habe das Rennen genossen. Es war richtig lässig, bei so einer Kulisse zu fahren.“
Am Ende fehlten ihm 27 Sekunden auf Gold sowie elf auf Silber und Bronze. Den Titel sicherte sich der Brite Harry Hudson nach einer mutigen Soloflucht. Dahinter folgten der Franzose Johan Blanc und der Pole Jan Michal Jackowiak.
Der Spanier Benjamin Noval lag auf Medaillenkurs, als er im Finale des Rennens zu Sturz kam. Mitfavorit Seff Van Kerckhove wurde unmittelbar vor Hettegger Zwölfter.
