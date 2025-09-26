Hettegger glänzt bei seinem WM-Debüt

Das Rennen verlangte den Teilnehmern alles ab – was aber nicht nur an der Streckenführung lag, sondern auch an den Temperaturen. „Es war extrem zach, weil es so heiß war“, schnaufte Hettegger durch. Dennoch meinte er: „Ich habe das Rennen genossen. Es war richtig lässig, bei so einer Kulisse zu fahren.“