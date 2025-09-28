Lapkalo feiert Derbysieg, Radltour und sich selbst

Eine über 90 Minuten lang dominante Leistung, das Premieren-Tor von Feldinger-Junior und einen absoluten Klassenunterschied: All das hätte Geburtstagskind Mario Lapkalo in der Westliga bestaunen können, wäre er da gewesen.
Doch Seekirchens Cheftrainer verbrachte seinen 52. Ehrentag gemeinsam mit Obmann Toni Feldinger in Kroatien. Und spulte dabei per Rennrad 300 Kilometer und 5200 Höhenmeter in elf Stunden und 37 Minuten ab.
Seine Mannschaft ließ die Trainer-Absenz kalt, spielte St. Johann im Derby an die Wand. „Das war ein Klassenunterschied. Bei uns fehlten einfach Basics“, wurde TSV-Coach Andreas Scherer nach der Partie deutlich. Dabei stand es zur Pause nur 2:1, ehe die Pongauer nach dem Seitenwechsel so ziemlich alles vermissen ließen. Nach einer knappen Stunde war die Messe am Wallersee dann gelesen – 5:1. „Dass das so deutlich wird, hätten wir nicht gedacht“, scherzte ein strahlender Aaron Volkert, der per Freistoß fast selbst eingeschweißt hätte, jedoch nur Alu traf.
Kuchl schießt Pinzgau ab
Ähnlich deutlich ging das zweite Salzburger Derby zwischen FC Pinzgau und Kuchl aus. Die Saalfeldener kamen nach einer starken ersten Hälfte 2:5 unter die Räder. „Mit dem 2:2 sind wir auseinander gebrochen“, seufzte FCPS-Trainer Florian Klausner.
Indes spielte Wals-Grünau gegen Schwaz vor den Augen von Ex-Bullen-Goalie Alexander Walke 0:0.
