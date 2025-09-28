Lapkalo feiert Derbysieg, Radltour und sich selbst

Seine Mannschaft ließ die Trainer-Absenz kalt, spielte St. Johann im Derby an die Wand. „Das war ein Klassenunterschied. Bei uns fehlten einfach Basics“, wurde TSV-Coach Andreas Scherer nach der Partie deutlich. Dabei stand es zur Pause nur 2:1, ehe die Pongauer nach dem Seitenwechsel so ziemlich alles vermissen ließen. Nach einer knappen Stunde war die Messe am Wallersee dann gelesen – 5:1. „Dass das so deutlich wird, hätten wir nicht gedacht“, scherzte ein strahlender Aaron Volkert, der per Freistoß fast selbst eingeschweißt hätte, jedoch nur Alu traf.