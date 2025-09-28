Vorteilswelt
Am Weg zurück

ÖSV-Fahrerin hat wieder Schnee unter den Skiern

Salzburg
28.09.2025 13:00
Lisa Grill bastelt an ihrer Rückkehr.
Lisa Grill bastelt an ihrer Rückkehr.(Bild: Lisa Grill)

Nach einer weiteren schweren Verletzung bastelt Lisa Grill an ihrem Comeback. Die 25-Jährige hat mittlerweile auch wieder Tage auf Schnee hinter sich gebracht. In Sachen Saison macht sich die Lungauerin keinen Stress. Wichtig ist ihr vor allem eine Sache. 

Fragt man Lisa Grill nach ihrem Wohlbefinden, lautet die Antwort der Skifahrerin: „Mir geht es echt sehr gut. Ich bin schmerzfrei und im Training geht auch etwas weiter.“

Die 25-Jährige (USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach) kann wieder lachen. Einmal mehr ist sie in ihrer Karriere auf dem Weg zurück. Ende Dezember 2024 hat sich Grill – nach drei Einsätzen im Weltcup – beim freien Fahren in St. Michael im Lungau einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. „Die Zeit war richtig zach“, blickt die vierfache Medaillengewinnerin bei Junioren-Weltmeisterschaften zurück. „Aber wenn es einem dann körperlich besser geht, kommt die Motivation zurück.“

Lesen Sie auch:
Lisa Grill fällt sechs bis acht Monate aus. 
Emotionales Posting
ÖSV-Ass: „Gebrochenes Herz, gebrochenes Bein“
13.01.2025


„Dann ist das kein Problem“
Mittlerweile ist Grill wieder zurück auf Schnee, hat bereits sechs Ski-Tage am Stilfser Joch (It) absolviert. „Es hat echt gut gepasst“, bilanziert die Polizeisportlerin, die weiterhin Teil des ÖSV-A-Kaders ist und auf Sponsorenseite auf viel Unterstützung zählen kann. Das gäbe Auftrieb, erklärt sie. Grill hofft nun auf eine „normale“ Saison, macht sich aber keinen Stress. Am wichtigsten ist, dass sie schmerzfrei fährt. „Wenn noch nicht von Anfang an alles klappt, ist das kein Problem“, sagt Grill. 

Sebastian Steinbichler
