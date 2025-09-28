ÖSV-Fahrerin hat wieder Schnee unter den Skiern



„Dann ist das kein Problem“

Mittlerweile ist Grill wieder zurück auf Schnee, hat bereits sechs Ski-Tage am Stilfser Joch (It) absolviert. „Es hat echt gut gepasst“, bilanziert die Polizeisportlerin, die weiterhin Teil des ÖSV-A-Kaders ist und auf Sponsorenseite auf viel Unterstützung zählen kann. Das gäbe Auftrieb, erklärt sie. Grill hofft nun auf eine „normale“ Saison, macht sich aber keinen Stress. Am wichtigsten ist, dass sie schmerzfrei fährt. „Wenn noch nicht von Anfang an alles klappt, ist das kein Problem“, sagt Grill.