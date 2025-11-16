DR Kongo: Islamisten richten Blutbad in Spital an

Die ADF-Miliz stammt ursprünglich aus dem Nachbarland Uganda und ist mit der Jihadistenmiliz Islamischer Staat verbündet. Sie ist in den Provinzen Nord-Kivu und Ituri im Osten der Demokratischen Republik Kongo aktiv und hat nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP seit Mitte Juli mehr als 190 Menschen getötet.